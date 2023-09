Statt Mbappé-Transfer? Real Madrid verfolgt Osimhen-Posse

IMAGO/Ciro De Luca

Victor Osimhen ist bei der SSC Napoli vertraglich noch bis 2025 gebunden

Mittelstürmer-Star Victor Osimhen schoss die SSC Napoli in der vergangenen Saison zum lang ersehnten Meistertitel, wenige Monate scheint das Tischtuch aber nun zerschnitten zu sein. Nachdem der Klub seinen Angreifer öffentlich nach einem Elfmeter-Fehlschuss in einem Video verspottete, bahnt sich ein Abschied im Winter an. Klubs aus gleich drei Ligen bringen sich angeblich schon in Position, darunter auch Real Madrid.

Nach Angaben der englischen "Daily Mail" bahnt sich ein Winter-Transfer von Victor Osimhen an - also nur rund sechs Monate, nachdem er Neapel mit 26 Toren zum ersten Meistertitel seit 33 Jahren geschossen hatte.

Der Grund: Auf dem offiziellen TikTok-Account des Klubs tauchte Medienberichten zufolge am Dienstag ein Video auf, dass den ehemaligen Wolfsburger heftig verärgert haben soll. Der mittlerweile gelöschte Clip zeigt den Angreifer, wie er zunächst fordert, einen Elfmeter schießen zu dürfen und diesen dann daneben setzt. Dazu wurde Osimhen eine Piepsstimme unterlegt.

Osimhens Berater Roberto Calenda sprach hinterher von einer "schwerwiegenden Tatsache", dass sein Klient vom eigenen Verein "verspottet" wurde. Der Verein selbst hat sich bislang nicht dazu geäußert.

Holt Real Madrid Osimhen statt Mbappé?

Wie die "Daily Mail" berichtet, werden nun vor allem Klubs aus Saudi-Arabien die Situation genau verfolgen. Die Vertreter der millionenschweren Saudi Pro League dürften das Rennen um den 24-Jährigen im Winter-Transferfenster anführen, so die Einschätzung. Auch der zahlungskräftige FC Chelsea aus der Premier League wird als möglicher Abnehmer für den Stürmer genannt.

Doch auch Real Madrid soll dem Bericht zufolge zu den Interessenten des Nigerianers zählen. Reals Star-Stürmer der letzten Jahre Karim Benzema war im Sommer zu Al Ittihad gewechselt. Zuletzt galt PSG-Superstar Kylian Mbappé stets als der Top-Kandidat der Königlichen, um die Nachfolge seines Landsmannes in Madrid anzutreten.

Jüngst hatte das Portal "Defensa Central" berichtet, dass Real-Boss Florentino Pérez weiterhin ein enges Verhältnis zu Kylian Mbappé pflegt. Dessen Vertrag läuft im Sommer 2024 aus.