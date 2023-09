Frankfurts Europa-Duell live im Free-TV

IMAGO/Jürgen Kessler

RTL zeigt das Conference-League-Spiel von Eintracht Frankfurt bei PAOK Saloniki

Fans von Eintracht Frankfurt dürfen sich freuen: Der zweite Spieltag der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League ist live und exklusiv bei RTL und RTL+ zu sehen.

Endlich wieder Europapokal-Festtage: Nach dem erfolgreichen Conference-League-Einstand von Eintracht Frankfurt gegen den FC Aberdeen hoffen die Hessen auch in Thessaloniki im neuen Wettbewerb zu punkten. Exklusiv im Free-TV präsentiert RTL am 5. Oktober den zweiten Spieltag der UEFA Europa Conference League mit der Partie PAOK Saloniki gegen Eintracht Frankfurt (Anpfiff 21:00 Uhr).

Moderatorin Laura Papendick meldet sich gemeinsam mit Experte Lothar Matthäus um 20:45 Uhr live aus dem griechischen Hexenkessel.

Der zweite Spieltag (05.10.) im Free-TV bei RTL: PAOK Saloniki vs. Eintracht Frankfurt

Exklusiv auf RTL+: Alle Spiele mit deutscher Beteiligung, mit Bayer Leverkusen gegen FK Molde und SC Freiburg gegen West Ham United

Neuerungen für "Matchday": Felix Kroos in der Experten-Rolle und Julius Fellermann als Community Host

"Blamieren oder Kassieren" um 20:15 Uhr mit Evelyn Burdecki und Kevin Großkreutz

Im Vorlauf zeigt RTL um 20:15 Uhr die zweite Show von "Blamieren oder Kassieren" mit einer echten BVB-Kultfigur im Fragenhagel. Durch die halbstündige Show führt TV-Entertainer Elton. In Folge 2 stellen Evelyn Burdecki und Kevin Großkreutz ihr Wissen am roten Buzzer unter Beweis.

In der nächsten Finalrunde tritt ein Gast aus dem Studiopublikum gegen den zuvor siegreichen Promi an. Mit jeder richtigen Antwort kommt sie oder er dem begehrten Gewinn von 10.000 Euro immer näher.

Alle Top-Begegnungen des Spieltags exklusiv auf RTL+ mit Experte Felix Kross und Community Host Julius Fellermann

Nur auf RTL+ sehen Fußballfans auch in dieser Spielzeit ab 18:15 Uhr acht ausgewählte Top-Spiele, zusammengestellt aus beiden Wettbewerben, in Einzelspielen oder als Konferenzen zu den Anstoßzeiten um 18:45 Uhr und 21:00 Uhr. Neuer Teil von "Matchday", der Spieltagsshow auf RTL+, sind die Community Hosts um Sportmoderatorin Alessa-Luisa Naujoks, Sportreporterin Jessica Matyschok und Social-Sportreporter Julius Fellermann.

Welche Szenen diskutiert die Netzgemeinde? Im Wechsel holt die Crew ab sofort die Themen der Community in die Sendung. Außerdem am zweiten Spieltag neu dabei: Matchday-Experte Felix Kroos. An der Seite von Moderatorin Anna Kraft analysiert der Ex-Profi unter anderem die Auftritte von Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg.

Während sich die Streich-Elf beim ersten Spieltag mit viel Moral den Sieg sicherte, gab es für Bayer Leverkusen mit einem 4:0 gegen BK Häcken den Auftakt nach Maß. Wie weit kann es für das Team der Stunde in dieser Europapokal-Saison gehen?