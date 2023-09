Schalke in Verhandlungen mit "Topkandidaten"

IMAGO/Revierfoto

Der FC Schalke 04 sucht nach einem Nachfolger von Bernd Schröder (r.)

Der FC Schalke 04 steckt nicht nur mitten in der nächsten sportlichen Krise, auch im Vorstand ist eine wichtige Entscheidung zu treffen: Noch immer ist die Position des Vorstandschefs unbesetzt. Nun scheint S04 der Lösung näherzukommen.

Der FC Schalke 04 befindet sich nach Angaben der "Westfälischen Allgemeinen Zeitung" in Verhandlungen mit einem "Topkandidaten" für den Posten des Vorstandsvorsitzenden. Der Zeitung zufolge befinde sicher Revierklub "auf der Zielgeraden".

Um welche Personalie es sich dabei handelt, verrät die "WAZ" nicht. Klar sei nur, dass der FC Schalke 04 den Namen in wenigen Wochen schon verkünden wollen.

Der Posten ist seit dem Aus von Bernd Schröder Ende Juli vakant. Schröder war in "gegenseitigem Einvernehmen" gegangen, zuvor war ihm vorgeworfen worden, den Klub nicht gut genug auf das Sonderkündigungsrecht des Hauptsponsors 'meinAuto.de' vorbereitet zu haben. Peter Knäbel als Sportchef und Christina Rühl-Hamers, verantwortlich für Finanzen, Personal und Recht, bilden seither die Vorstandsebene.

Der TV-Sender "Sport1" hatte zuletzt Raphael Brinkert als neuen Schalke-Boss ins Spiel gebracht, der schon vor der Ernennung von Schröder zu den Kandidaten gezählt haben soll. Zu Brinkert habe es dem Bericht zufolge aber nun bislang keine Kontaktaufnahme seitens der Königsblauen gegeben.

FC Schalke 04: Knäbel will "Verantwortung" übernehmen

Unterdessen ist auch die Zukunft von Sportchef Peter Knäbel ungeklärt, dessen Vertrag auf Schalke Ende Juni 2024 ausläuft.

"Sky" hatte jüngst berichtet, dass Knäbel bei den Knappen-Bossen an Kredit verloren habe. Der Vertrag des 56-Jährigen werde mit "sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht verlängert".

Trotz seiner unsicheren Zukunft in Gelsenkirchen hat der Sportvorstand in den vergangenen Wochen weitreichende Entscheidungen getroffen. Anfang Juni installierte er André Hechelmann als neuen Sportdirektor bei S04, was dem TV-Sender zufolge in der Chefetage mit großer Skepsis verfolgt worden sei.

Nun, Ende September, entschieden sich Knäbel und Hechelmann dazu, die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Thomas Reis nach nur sieben Zweitliga-Partien in der laufenden Saison zu beenden. Einen Nachfolger hat das Führungs-Duo laut eigener Aussage noch nicht in der Hinterhand.

Auf der Pressekonferenz am Mittwoch war Knäbel unter anderem auf seine nur noch geringe Laufzeit auf Schalke angesprochen worden: "Mir geht es sehr gut damit, weil das gerade eben sehr viel Verantwortung mit sich bringt. Neun Monate sind jetzt auch nicht kurz, das ist für mich auch keine ungewöhnliche Zeitspanne. Da man nicht weiß, ob man an der Zukunft beteiligt ist, empfinde ich die Verantwortung als noch größer. Umso mehr gilt für mich das Motto: das Beste für Schalke 04."