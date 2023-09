FC Bayern verkündet nächsten Deal für die Zukunft

IMAGO/ULMER

Der FC Bayern hat eine neue Partnerschaft abgeschlossen

Die Liste mit den wichtigen Partnern des FC Bayern ist wieder um einen Namen länger geworden. Am Donnerstag verkündete der deutsche Rekordmeister einen weiteren Deal für die Zukunft.

Wie die Münchner auf ihrer Vereinshomepage bekanntgaben, haben sie mit dem Mode-Label Replay eine neue Partnerschaft abgeschlossen.

"Der Erfolg steht dem FC Bayern gut – und wir freuen uns sehr, uns künftig in der Kleidung der Marke Replay zu zeigen. Der FC Bayern will nicht nur auf dem Platz immer eine top Figur machen, sondern auch darüber hinaus", wurde Andreas Jung, Marketing-Vorstand beim FC Bayern, in der Vereinsmitteilung zitiert.

Der Sponsoringvertrag zwischen dem deutschen Rekordmeister und Replay läuft zunächst knapp vier Jahre lang bis Sommer 2027. Als offizieller Partner des Klubs wird er den FC Bayern "mit formeller wie legerer Kleidung ausstatten", wie es weiter hieß.

Matteo Sinigaglia, der CEO des Unternehmens Fashion Box SpA, das die Marke Replay führt, äußerte sich am Donnerstag ebenfalls begeistert über die neue Kooperation mit dem deutschen Branchenprimus: "Ich bin sehr stolz, die Partnerschaft mit diesem legendären Verein bekanntzugeben. Der FC Bayern ist für seine Erfolge in der Vergangenheit auf der ganzen Welt bekannt und wird auch in der Zukunft weiter Maßstäbe setzen."

RB Leipzig als nächster Gegner des FC Bayern in der Bundesliga

Der FC Bayern wird die Kleidung des Mode-Labels in der Zukunft dann bei offiziellen Presseterminen, während der Reisetätigkeiten der Profi-Mannschaft sowie bei weiteren offiziellen Terminen tragen.

Im Oktober geht es für den FC Bayern in allen drei Wettbewerben mit wichtigen Partien weiter. In der Bundesliga stehen unter anderem die Duelle gegen RB Leipzig und den SC Freiburg an, in der Champions League geht es am 3. Oktober mit dem Auswärtsspiel beim FC Kopenhagen weiter.