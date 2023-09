Bayern-Star vor Top-Spiel: "Dahinfahren und gewinnen"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Konrad Laimer kehrt mit dem FC Bayern nach Leipzig zurück

Konrad Laimer trifft zum ersten Mal seit seinem Sommer-Transfer zum FC Bayern in einem Bundesliga-Spiel auf seinen Ex-Klub RB Leipzig. Der Mittelfeldmann lässt im Vorfeld keinen Zweifel an seinen ehrgeizigen Ambitionen mit den Münchnern.

130 Bundesliga-Spiele hat Laimer selbst im Leipzig-Trikot bestritten, wurde mit RB zweimal deutscher Pokalsieger. Sein Wechsel zum deutschen Meister FC Bayern hat sich bislang ausgezahlt, stand er doch in allen Bundesliga-Partien in der laufenden Saison auf dem Feld.

Für das Top-Spiel am Samstagabend, bei dem Spitzenreiter Bayern beim Tabellenvierten RB Leipzig antritt, hat sich der Österreicher erneut viel vorgenommen: "Wir wollen dahinfahren und gewinnen. Wir wissen, was der Gegner kann, aber wir wissen auch, was wir können", wurde Laimer auf der Vereinshomepage des FC Bayern selbstbewusst zitiert.

An der Qualität des Kontrahenten, für den er zwischen 2017 und 2023 selbst aufgelaufen war, ließ der 26-Jährige derweil keine Zweifel aufkommen: "Es wird sicher ein Spitzenspiel. Die sind gut drauf, wir sind gut drauf. Wir freuen uns auf Samstag."

Tatsächlich haben die Roten Bullen zuletzt satte sieben Pflichtspiel-Siege in Folge eingefahren. Einig der Bundesliga-Auftakt bei Bayer Leverkusen ging mit 2:3 Mitte August verloren. Seit dem hat die Mannschaft von Cheftrainer Marco Rose jeden Gegner bezwungen, der sich ihnen in den Weg stellte.

Laimer vor zweitem Duell mit Ex-Klub RB Leipzig

Auch das letzte Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern konnte RB Leipzig bekanntermaßen für sich entscheiden. Am 12. August unterlagen die Münchner vor heimischer Kulisse im deutschen Supercup mit 0:3 gegen die Sachsen, bei denen der spanische Nationalspieler Dani Olmo alle drei Tore erzielte.

Laimer stand in diesem Duell in der ersten Halbzeit auf dem Rasen und will den zweiten Vergleich mit seinem Ex-Klub nun deutlich erfolgreicher gestalten.