Wechsel oder Verbleib? Gnabry hat wohl klare Tendenz

IMAGO/Ulrich Wagner

Serge Gnabry bleibt dem FC Bayern wohl treu

Serge Gnabry fehlt dem FC Bayern aktuell aufgrund eines gebrochenen Unterarms. Währenddessen machen Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Manchester United die Runde. Sorgen müssen sich die Fans des deutschen Rekordmeisters aber wohl keine machen.

Wie es in der "Bild"-Sendung "Englische Woche" heißt, hegt Gnabry beim FC Bayern keine Abschiedsgedanken. Stattdessen will der Rechtsaußen offenbar auch in den kommenden Jahren das Münchner Trikot tragen. Zwischen Manchester United und Gnabry soll derzeit kein Kontakt bestehen.

Die "Manchester Evening News" sowie das spanische Portal "fichajes.net" hatten die Gerüchte über einen möglichen Wechsel des deutschen Nationalspielers in die Premier League zuletzt befeuert. Der Spieler selbst sieht seine sportliche Zukunft aber anscheinend nach wie vor an der Säbener Straße.

Gnabry besitzt beim FC Bayern noch einen gültigen Vertrag bis 2026. Der gebürtige Stuttgarter hat in der laufenden Saison bislang sechs Pflichtspiele bestritten. Hierbei erzielte Gnabry einen Treffer - ausgerechnet im Champions-League-Duell mit Manchester United (4:3).

Serge Gnabry fehlt dem FC Bayern verletzt

Der FC Bayern muss in den kommenden Wochen ohne den Offensivmann auskommen. So zog sich Gnabry im DFB-Pokalspiel gegen Drittligist Preußen Münster (4:0) einen Unterarmbruch zu. Laut "Bild" verpasst der DFB-Star "vier bis maximal sechs Wochen".

"Es ist schon bitter. Er ist ein wichtiger Spieler und ein super Charakter", kommentierte Trainer Thomas Tuchel die Verletzung nach dem Schlusspfiff in Münster. "Mit der Ausfallzeit müssen wir schauen, da geht es danach vielleicht mit einer Schiene", sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund gegenüber dem TV-Sender "Sky".

Gnabry hatte bereits einen Teil der Saisonvorbereitung aufgrund von Hüftproblemen verpasst, nun benötigt er erneut Geduld.