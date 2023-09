Positive Nachrichten für den FC Bayern

IMAGO/Markus Fischer

Wieder im Training des FC Bayern: Thomas Müller, Dayot Upamecano sowie Minjae Kim (v.l.)

Für den FC Bayern gibt es vor dem Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig positive Nachrichten. Thomas Müller, Dayot Upamecano sowie Minjae Kim haben am Donnerstag allesamt am Mannschaftstraining teilgenommen.

Zunächst berichteten "Bild" und die "Münchner Abendzeitung" über die Rückkehr des Trios. Auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) wurden entsprechende Bilder veröffentlicht.

Müller (Adduktorenzerrung), Upamecano (Adduktorenbeschwerden) und Kim (Schlag auf Oberschenkel) hatten die Erstrundenpartie des FC Bayern im DFB-Pokal gegen Drittligist Preußen Münster (4:0) am Dienstagabend allesamt verpasst. Cheftrainer Thomas Tuchel war zum Umbauen gezwungen, setzte in der Abwehrmitte auf Leon Goretzka und Noussair Mazraoui.

FC Bayern im Topspiel gefordert

Der deutsche Rekordmeister tritt am Samstag (18:30 Uhr) zum Topspiel in der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig an. Beide Vereine trennt in der Tabelle aktuell gerade einmal ein Punkt. Pikant: Der FC Bayern unterlag im ersten Pflichtspiel der laufenden Saison im Supercup mit 0:3 gegen die Sachsen.

Training Bayern - mit Upamecano, Kim und Müller dabei. pic.twitter.com/PplJFAg5Ue — Heiko Niedderer (@itstheicebird) 28. September 2023

Die Münchner brennen somit auf Revanche. Sollten Müller, Upamecano und Kim am Wochenende allesamt wieder einsatzbereit sein, würde sich die Personallage beim deutschen Brachenprimus deutlich entspannen. Besonders in der Innenverteidigung drückt derzeit der Schuh.

FC Bayern ohne de Ligt und Gnabry

Schließlich steht Matthijs de Ligt momentan nicht zur Verfügung. Der Niederländer war beim 7:0 (4:0) in der Bundesliga gegen den VfL Bochum zur Pause ausgewechselt worden, nachdem er einen Schlag auf das linke Knie abbekommen hatte. Im Duell mit RB Leipzig muss de Ligt aller Voraussicht nach weiter passen.

Zudem fehlt Serge Gnabry in der Offensive. Der Rechtsaußen hat sich im Pokalspiel gegen Preußen Münster den Unterarm gebrochen. Laut "Bild" verpasst der 28-Jährige deshalb "vier bis maximal sechs Wochen".