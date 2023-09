Bericht: "Klare Annäherung" zwischen Neuer und Nagelsmann

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Einst zusammen beim FC Bayern: Manuel Neuer (l.) und Julian Nagelsmann (r.)

Manuel Neuer arbeitet beim FC Bayern an seinem Comeback. Während der Torhüter in München wohl schon bald wieder die unangefochtene Nummer eins sein wird, droht in der Nationalmannschaft an spannender Konkurrenzkampf. Mit dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann soll es zuletzt eine Annäherung gegeben haben.

Wann steht Manuel Neuer wieder zwischen den Pfosten? Seitdem sich der Keeper im vergangenen Dezember eine schwere Unterschenkelverletzung zugezogen hat, wird über diese Frage spekuliert.

Inzwischen macht Neuer wohl deutliche Fortschritte. Der FC Bayern erwartet den 37-Jährigen schon bald zurück im Mannschaftstraining.

"Es ist nicht mehr weit. Es kann sich nur noch um Tage handeln", sagte Münchens Sportdirektor Christoph Freund am Dienstag im "ZDF". Der Bayern-Funktionär rechne damit, dass Neuer "nächste Woche bei der Mannschaft" sein wird.

Neuer ist beim deutschen Rekordmeister als Nummer eins eingeplant. Sven Ulreich dürfte nach dessen Rückkehr wieder die Rolle des Ersatzmanns übernehmen.

Neuer und Nagelsmann offenbar im Austausch

Und in der Nationalmannschaft? Hier droht Neuer ein spannender Konkurrenzkampf mit Marc-André ter Stegen. Der Schlussmann des FC Barcelona hütete in den zurückliegenden Länderspielen das DFB-Tor und überzeugte hierbei. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss bis zur Europameisterschaft eine schwierige Entscheidung treffen.

Der Flick-Nachfolger kennt Neuer aus seiner Zeit beim FC Bayern. Das Verhältnis galt nach dem Aus von Torwarttrainer Toni Tapalovic im Januar als angespannt.

Wie "t-online" nun berichtet, hat es zwischen Neuer und Nagelsmann "zuletzt eine klare Annäherung" gegeben. Dem Medienbericht zufolge stehen Spieler und Trainer in Kontakt. Das Nachrichtenportal zitiert einen Insider, laut dem "alles im Reinen" sei. Nach Informationen von "t-online" sind die "Meinungsverschiedenheiten ausgeräumt".