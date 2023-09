FC Bayern verkündet Meilenstein bei Neuer

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Manuel Neuer will zurück ins Tor des FC Bayern

Manuel Neuer kommt seiner Rückkehr in das Tor des FC Bayern näher. Wie der Fußball-Bundesligist offiziell mitgeteilt hat, absolvierte der Weltmeister von 2014 am Donnerstag wieder Teile des Mannschaftstrainings.

Manuel Neuer hat auf dem Weg in Richtung seines Comebacks die nächste Hürde genommen. Am Donnerstag kehrte der 37-Jährige in das Teamtraining zurück, absolvierte nach Angaben des Vereins hierbei Teile der Einheit.

"Es ist ein tolles Gefühl, mit den Teamkollegen wieder auf dem Platz zu stehen. Darauf habe ich mich sehr gefreut", wird Neuer vom Klub zitiert.

Der Keeper hatte sich im vergangenen Dezember eine schwere Unterschenkelverletzung zugezogen. Seitdem ist der Schlussmann zum Zuschauen verdammt. Doch Neuer will schnellstmöglich wieder Spiele absolvieren. Der Routinier ist diesem Vorhaben nun wieder etwas näher gekommen.

Neuer absolvierte nach dem Aufwärmen "einige Übungen mit den Feldspielern" und stand hierbei zwischen den Pfosten, teilte der FC Bayern offiziell mit.

Stellvertreter Sven Ulreich steht beim FC Bayern im Tor

Aktuell ist Sven Ulreich die vorübergehende Nummer eins des deutschen Rekordmeisters. Mit Daniel Peretz verpflichtete der deutsche Serienmeister in diesem Sommer zudem einen neuen Torwart. Der 23-Jährige, der von Maccabi Tel Aviv an die Säbener Straße wechselte, feierte im DFB-Pokal gegen Preußen Münster (4:0) zuletzt sein Pflichtspieldebüt. Doch schon bald soll Neuer wieder im Kasten des FC Bayern stehen.

Der FC Bayern tritt am Samstagabend (18:30) im Rahmen des Bundesliga-Topspiels bei RB Leipzig an. Am kommenden Dienstag (21 Uhr) gastieren die Münchner dann in der Champions-League-Gruppenphase beim FC Kopenhagen.

Für Neuer kommen diese Duelle noch zu früh. Doch die lange Leidenszeit des Nationalspielers scheint sich langsam aber sicher ihrem Ende entgegenzuneigen.