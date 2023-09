Verwirrung um Real-Interesse an Bayern-Youngster Tel

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Mathys Tel spielt derzeit für den FC Bayern groß auf

Mathys Tel verblüfft derzeit mit einer irren Torquote für den FC Bayern. Obwohl erst ein Startelfeinsatz in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal zu Buche steht, hat das Sturmjuwel schon fünf Saisontore erzielt. Starke Werte, die Begehrlichkeiten wecken.

Schon vor einigen Tagen ploppten Spekulationen auf, dass sich der spanische Rekordmeister Real Madrid für Mathys Tel interessieren soll. Der 18-Jährige habe sich demnach mit seinen vielen Joker-Toren für die Münchner ins Visier der Königlichen gespielt, vermeldete das vereinsnahe Portal "Defensa Central".

Dieses Transfergerücht stellte die "Bild" nun auf den Prüfstand und kam zu der Erkenntnis: An einem angeblich gesteigerten Interesse von Real Madrid am französischen Senkrechtstarter ist zumindest zum derzeitigen Zeitpunkt noch nichts dran.

Tel traf bisher elfmal für den FC Bayern

Zum einen befinde sich der FC Bayern bei Youngster Tel ohnehin in einer äußerst "komfortablen Position", wie "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl in einem Podcast-Beitrag ausführte. Schließlich hat sich der Vertrag mit dem Stürmer doch vor einem halben Jahr vorzeitig bis Sommer 2027 verlängert - ohne Ausstiegsklausel.

Zum anderen wollen die Real-Bosse um den schillernden Klubpräsidenten Florentino Pérez ohnehin lieber auf den derzeit berühmtesten aller französischen Offensivstars setzen, nämlich 2018er-Weltmeister und Superstar Kylian Mbappé.

"Real will lieber den richtigen Mbappé statt den 'Mini-Mbappé'", so Altschäffl im "Bayern Insider"-Podcast. Hintergrund ist, dass Mathys Tel in den letzten zwölf Monaten aufgrund seiner Geschwindigkeit, seines Offensivdrangs und seiner Abschlussstärke mehrfach mit dem jungen Kylian Mbappé verglichen wurde.

In seiner knapp 14-monatigen Zeit beim FC Bayern hat Tel wettbewerbsübergreifend bereits elf Tore für die Münchner erzielt. Eine bemerkenswerte Zahl, wird der Teenager doch meistens erst kurz vor Spielende als Edeljoker eingewechselt.