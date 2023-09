PK des FC Bayern mit Thomas Tuchel im LIVE-Ticker

IMAGO/Ulrich Wagner

Der FC Bayern und Trainer Thomas Tuchel müssen in der Bundesliga zu RB Leipzig

Es ist das Spitzenmatch am sechsten Spieltag: Am Samstagabend (18:30 Uhr) ist der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga zu Gast bei RB Leipzig. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel stellt sich Trainer Thomas Tuchel den Fragen der Journalisten.

sport.de berichtet heute ab 11:00 Uhr an dieser Stelle im LIVE-Ticker von der PK des deutschen Rekordmeisters.

+++ FC Bayern vermeldet Meilenstein bei Manuel Neuer +++

Am Donnerstag vermeldete der FC Bayern einen kleinen Meilenstein in Sachen Manuel Neuer.

Der deutsche Nationaltorhüter, der sich am 9. Dezember im Ski-Urlaub einen Unterschenkelbruch zuzog, konnte erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.

Für ein Comeback im Bundesliga-Spitzenspiel bei RB Leipzig dürfte es allerdings noch zu früh sein.

Thomas Tuchel und vor allem Neuer selbst waren allerdings zuletzt davon ausgegangen, dass es schnell gehen könnte, sobald der Wiedereinstieg ins Teamtraining erfolgt.

+++ FC Bayern liegt nur knapp vor RB Leipzig +++

Mit dem jüngsten 7:0-Kantererfolg gegen den VfL Bochum holte sich der FC Bayern im Kopf-an-Kopf-Rennen mit Bayer Leverkusen die Tabellenführung zurück.

Beide Teams sind zwar mit 13 Punkten aus fünf Partien gleichauf. In Sachen Torausbeute (18:4) steht die Tuchel-Elf jetzt aber wieder vor Leverkusen (17:6).

RB Leipzig steht mit 14:4 Toren und zwölf Punkten auf Rang vier. Einer 2:3-Auftaktniederlage in Leverkusen ließ die Mannschaft von Trainer Marco Rose Siege gegen den VfB Stuttgart (5:1), Union Berlin (3:0), den FC Augsburg (3:0) und Borussia Mönchengladbach (1:0) folgen.

+++ FC Bayern zittert: Die jüngste Bilanz spricht für RB Leipzig +++

Nach der Gesamtbilanz muss sich der FC Bayern keine Sorgen machen. 18 mal traf der deutsche Rekordmeister bisher auf RB Leipzig. Mit zehn Siegen, fünf Unentschieden und drei Niederlagen schneiden die Münchner klar besser ab.

Der letzte Sieg gegen die Leipziger datiert allerdings vom 31. Juli 2022, als sich der FCB im Supercup mit 5:3 durchsetzen konnte.

In der Bundesliga-Saison 2022/23 folgte auf ein 1:1 im Hinspiel eine 0:3-Heimniederlage, die dem Rekordmeister beinahe um den elften Meistertitel in Folge gebracht hätte. Im Supercup-Duell am 12. August fertigte RB Leipzig den FC Bayern mit 3:0 ab.

Begegnungen zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig stehen übrigens durchaus für Spektakel. In Sachen Torbilanz liegen die Münchner mit 35:24 vorn. Das macht 59 Tore in 18 Spielen - und einen Schnitt von knapp 3,3 Treffern pro Match.