Enthüllt: So teuer war Tel wirklich für den FC Bayern

IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

Mathys Tel spielt seit 2022 beim FC Bayern

Er ist derzeit der Überflieger schlechthin beim FC Bayern, stahl zuletzt sogar Superstar Harry Kane die Show: Mathys Tel startet als 18-jähriges Top-Talent in München richtig durch, hat beim DFB-Pokalsieg in Münster (4:0) am vergangenen Dienstag bereits sein fünftes Saisontor erzielt. Wie viel der FC Bayern im Sommer 2022 einst für das Offensiv-Juwel hingeblättert hat, darüber gibt es widersprüchliche Angaben. Aus einem jüngsten Medienbericht sollen nun aber die tatsächlichen Ablösemodalitäten hervorgehen.

Fakt ist, dass sich im Sommer 2022 der damalige Sportvorstand des FC Bayern, Hasan Salihamidzic, sowie der Technische Direktor Marco Neppe intensiv um die Verpflichtung des Teenagers bemühten. Der Youngster wurde zuvor mehrfach beobachtet, startete sowohl für seinen damaligen Klub Stade Rennes als auch auch für französische U-Nationalmannschaften bereits als 16-Jähriger durch.

Während in deutschen Medien bis zuletzt mehrheitlich darüber berichtet wurde, dass Mathys Tel eine Sockelablöse von 20 Millionen Euro zuzüglich weiter Bonuszahlungen von bis zu 8,5 Millionen Euro gekostet haben soll, gingen die französischen Quellen jeweils deutlich weiter.

Nach Angaben aus Tels Heimatland soll sich die mögliche Gesamt-Ablösesumme aus fester Zahlung und möglicher Bonuszahlungen aus München auf insgesamt 40 Millionen Euro belaufen.

Tel steht beim FC Bayern bis 2027 unter Vertrag

Alles Quatsch, meldete jetzt die "Bild". Chefreporter Christian Falk enthüllte in seinem Podcast "Bayern Insider" die vermeintlich wahren Zahlen rund um den Tel-Deal zwischen Stade Rennes und dem deutschen Rekordmeister.

Nach Informationen der Zeitung waren es nämlich genau 25 Millionen Euro, die die Münchner für den damals 17-Jährigen überwiesen haben - als feste Sockelablöse. Nie zuvor hatte der FC Bayern mehr für einen so jungen Spieler ausgegeben.

Zuzüglich Bonuszahlungen kann die Tel-Ablöse noch auf insgesamt 30 Millionen Euro anwachsen. Vor dem Hintergrund der herausragenden Qualitäten, die Tel in seinen knapp 15 Monaten bisher in der Bundesliga gezeigt hat, ein "echtes Schnäppchen", wie der Transferexperte weiter ausführte.

Besonders erfreulich für den FC Bayern: Schon im vergangenen April verlängerte sich das Arbeitspapier mit dem französischen Top-Talent vorzeitig und ohne Ausstiegsklausel bis 2027.