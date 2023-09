Matthäus über Bayern: "Noch viel mehr möglich"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Thomas Tuchel reist mit seinen Bayern zu RB Leipzig

Fußball-Ikone Lothar Matthäus sieht den FC Bayern vor dem Spitzenspiel gegen RB Leipzig klar in der Favoritenrolle. Von den Auftritten des Teams ist er aber noch nicht zu einhundert Prozent überzeugt.

Am Samstag trifft der Meister FC Bayern im Bundesliga-Gipfel auf RB Leipzig (18.30 Uhr/sport.de-Liveticker). Für Ex-FCB-Spieler Lothar Matthäus ist klar: "Die Bayern sind immer Favorit in der Bundesliga."

Allerdings hätten auch die Leipziger gezeigt, dass sie "dazugelernt haben", warnte Matthäus im "tz"-Gespräch. Im Supercup schlugen sie die Bayern deutlich mit 3:0. Auch in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit gewannen die Sachsen mit 3:1. Die letzten beiden Spiele gingen also an die Herausforderer,

"Leipzig hat das Gefühl, wir können auch gegen Bayern bestehen, wenn wir funktionieren und einen Sahne-Tag haben. Aber noch mal: Bayern ist Favorit – in der Bundesliga immer. Egal, ob gegen Dortmund, Leipzig oder Leverkusen. Diese Mannschaften sind die Hauptkonkurrenten auf den Titel."

Die Bayern könnten "von Glück reden", dass Dani Olmo "leider verletzt" ist. Der Spanier hatte im Supercup gleich dreimal gegen die Münchner getroffen.

Matthäus: "Das dauert seine Zeit"

"Aber in dieser Phase war Bayern noch nicht so weit wie jetzt. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, dass Leipzig ein anderes Kaliber ist als Bochum und Preußen Münster. Das wissen Thomas Tuchel und die Spieler auch."

Die Zeit von Trainer Thomas Tuchel sieht er mit gemischten Gefühlen. Die ersten zwei Monate von Tuchel in der vergangenen Saison habe nicht nur er kritisch gesehen. Matthäus sah anfangs vor allem das Tuchel-Problem, die Mannschaft so hinzubekommen, "wie er will".

"Das dauert seine Zeit. Ich will die Siege gegen Bochum und Preußen Münster nicht zum Gradmesser machen. Auch die ersten Saisonspiele waren nicht so souverän. Gegen Leverkusen hatten die Bayern Probleme, gegen Manchester United haben sie drei Gegentore kassiert."

Er geht davon aus, dass Tuchel derzeit zufrieden sei. Der Coach wisse aber, "dass noch viel mehr möglich ist mit dieser Mannschaft."