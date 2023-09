Wirbel um Auftritt von Go-go-Girls bei Barca-Spiel

IMAGO/Alvaro Medranda

Einige Fans von RCD Mallorca sind sauer

Beim spanischen Erstligisten Real Mallorca gibt es Ärger wegen eines Auftritts von Go-Go-Tänzerinnen im Stadion bei der Partie gegen den FC Barcelona. Der Betreiber des betreffenden Restaurants regiert mit klaren Worten.

Das sieht man auch nicht alle Tage im Fußballstadion: Rund um die Partie zwischen RCD Mallorca und dem FC Barcelona (2:2) in Palma de Mallorca sorgt eine Go-go-Einlage im neuen VIP-Bereich des Estadi de Mallorca Son Moix für mächtig Ärger und lässt die Heimfans zürnen.

Nach der Ligapartie zirkulierte im Netz ein Video, das eine Tänzerin in einem Restaurant im Nordbereich des Stadions zeigt. Von den Plätzen in der Arena war die Tanz-Show im VIP-Raum erkennbar.

Schnell verbreiteten sich die Aufnahme - und vielen Fans des Vereins gefiel das laut spanischen Medienberichten überhaupt nicht. "Das ist nicht das, was wir wollen", schrieb beispielsweise ein Anhänger im Netz.

Restaurantbesitzer reagiert mit "Kirchen"-Spruch

Das Motto des entsprechenden Restaurants lautet auf Instagram: "Erleben Sie ein einzigartiges Erlebnis, bei dem sich die Haute Cuisine mit fesselnden Shows verbindet."

I això de tenir gogós a sa VIP??? pic.twitter.com/s9GFkkdQiF — Mallorquinista (@CantaToni) 28. September 2023

Der Klub verwies zunächst nur auf den externen Betreiber des Restaurants. Dieser sei für diese Show verantwortlich, eine offizielle Stellungnahme gab es nicht.

Der Besitzer des Restaurants erklärte gegenüber "Diario de Mallorca", dass es sich um eine mit dem Verein vereinbarte "Erfahrung" gehandelt habe, etwas, das über die Spiele hinausgehe, "abseits des Fußballs".

"Wir sind nicht in einer Kirche, es ist ein Restaurant", sagte der Geschäftsmann, der zugleich betonte, dass in den USA die Cheerleader "noch viel mehr Spektakel" bieten würden.

Der Go-go-Eklat erreicht die spanische Liga in der ohne aufgewühlten Sexismus-Debatte um Ex-Verbandschef Luis Rubiales. Dieser hatte Weltmeisterin Jennifer Hermoso am 20. August bei der WM-Siegerehrung in Sydney gegen ihren Willen auf den Mund geküsst. Er ist inzwischen zurückgetreten.

Durch das Remis verpasste der FC Barcelona um die deutschen Profis Ilkay Gündogan und Marc-Andre ter Stegen den Sprung an die Spitze der Tabelle, Real Mallorca steht nach sieben Spielen auf dem 16. Platz.