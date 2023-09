Verwirrung um Milan-Interesse an BVB-Pechvogel

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Gio Reyna kommt beim BVB einfach nicht in Tritt

Laut spanischen Medien ist der AC Mailand an einer Verpflichtung von BVB-Profi Gio Reyna interessiert. Ein Insider glaubt allerdings nicht daran. Er sieht den Pechvogel der Dortmunder künftig eher in einer anderen Liga auflaufen.

Dass BVB-Youngster Gio Reyna über enormes Potenzial verfügt, ist unbestritten. Dass er davon aufgrund von unzähligen Verletzungen im Trikot der Dortmunder bisher viel zu wenig gezeigt hat, aber ebenso. Und so ranken sich um den jungen US-Amerikaner immer wieder Abschiedsgerüchte.

Das spanische Portal "Fichajes" behauptete in dieser Woche, der italienische Spitzenklub AC Milan habe Reyna weit oben auf seiner Wunschliste und strebe sogar schon im Winter einen Transfer an. Fabrizio Romano glaubt daran allerdings nicht.

Vom BVB in die Premier League?

Der italienische "Transfer-Insider" erklärte, er könne die Gerüchte aus Spanien nicht bestätigen. Er habe sich umgehört und sei sich "nicht sicher, dass sich Milan nach dieser Art Kreativspieler auf dieser Position im Winter umsieht".

Zudem sei er sich nicht sicher, ob Milan überhaupt die richtige Adresse für Reyna wäre. In seinen Augen wäre ein Wechsel in die englische Premier League genau das, was der BVB-Pechvogel braucht, um seine Karriere wieder in die richtige Bahn zu lenken.

"Dafür ist er absolut perfekt"

"Sowas wie Brentford oder Brighton, wo die Trainer offensiven und qualitativ hochwertigen Fußball spielen lassen. Dafür ist er absolut perfekt", sagte Romano, wohl wissend, dass Reyna nur dann bei einem anderen Verein gut funktionieren würde, wenn er endlich verletzungsfrei bleibt.

In seinen mittlerweile knapp vier Jahren beim BVB war Reyna das allerdings nur selten. Allein in der vergangenen Saison verpasste der US-Amerikaner 17 Pflichtspiele. 2021/22 waren es, Verein und Nationalmannschaft zusammengerechnet, sogar über 30.

Insgesamt bringt es der 20-Jährige auf gerade einmal 79 Bundesliga-Einsätze für die Schwarz-Gelben - von 124 möglichen. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis zum Sommer 2025.