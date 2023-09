Spektakuläre Rückkehr? 300-Millionen-Euro-Poker um Zidane

IMAGO/Lefevre Sylvain/ABACA

Zinedine Zidane wartet seit 2021 auf ein neues Traineramt

Nach seinem Abgang von Real Madrid 2021 ist Zinedine Zidane ohne Trainerjob. Nun gibt es Gerüchte um zwei Vereine, die um die Gunst der Legende wetteifern. Beide Male spielt Saudi-Arabien und damit auch viel Geld eine Rolle.

Zuletzt lag dem früheren Weltfußballer Zinedine Zidane laut französischen Medienberichten ein Angebot von Olympique Marseille vor.

Während es jüngst hieß, dass der Weltmeister von 1998 abgelehnt haben soll, berichtet das Radionetzwerk "France Bleu" nun, dass Zidane bereit sei, OM zu übernehmen.

Auch "Mundo Deportivo" schreibt, dass ein künftiger Job dort für Zidane nicht ausgeschlossen sei.

300 Millionen Euro als Transfer-Budget?

"France Bleu" zufolge knüpft Zidane ein mögliches Engagement in Marseille aber an die Bedingung, dass der Klub in saudi-arabische Investorenhände übergeben wird.

Demnach sollen Zidane für diesen Fall ein Mega-Budget für Spielereinkäufe und freie Hand bei Transfers versprochen worden sein. Bei dem Etat soll es sich um unfassbare 300 Millionen Euro handeln.

Allerdings habe der aktuelle Besitzer des französischen Klubs, Frank McCourt, gar kein Interesse an einem Verkauf an den saudischen Public Investment Fonds (PIF), heißt es.

Zidane hat eine starke Verbindung zu Marseille. Er wurde in der südfranzösischen Hafenstadt geboren und wuchs dort auf. OM gilt als sein Lieblingsteam, er selbst spielte aber nie für den Traditionsklub.

Inzwischen hat der Italiener Gennaro Gattuso den Trainerposten in Marseille übernommen. Sein Vertrag läuft aber nur bis zum kommenden Sommer.

Zieht es Zinedine Zidane nach Saudi-Arabien?

Saudi-Arabien spielt auch beim zweiten Gerücht rund um Zidane eine große Rolle. Denn laut "Goal Arabia" soll auch Neymar-Klub Al-Hilal seine Fühler nach dem Star-Coach ausgestreckt haben. Amtsinhaber Jorge Jesus soll sich mit Neymar überworfen haben.

Laut dem Journalisten Saud Al-Sarami hat es sogar schon einen ersten Austausch zwischen dem Management von Zidane und Al-Hilal gegeben.

In dieser Woche soll Zidane angeblich nach Saudi-Arabien reisen. Der offizielle Grund für den Trip ist nicht bekannt.

Spekuliert wird über Verhandlungen mit Al-Hilal - oder eben auch über einen möglichen Deal mit Olympique Marseille.