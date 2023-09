Hammer! RB Leipzig feuert Max Eberl

IMAGO/Martin Stein

RB Leipzig trennt sich von Max Eberl

Paukenschlag bei RB Leipzig: Einen Tag vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern hat sich der Pokalsieger mit sofortiger Wirkung von seinem Sportgeschäftsführer Max Eberl getrennt.

RB Leipzig und Max Eberl gehen getrennte Wege. Das gab der Bundesligist am Freitagnachmittag bekannt. Vorerst übernimmt Sportdirektor Rouven Schröder die Aufgaben des 50-Jährigen.

"Das fehlende Commitment zum Klub veranlasst uns zu dieser Entscheidung", heißt es in der Mitteilung von RB Leipzig: "Dies geschieht völlig unabhängig zum Kaderumbruch und den sportlichen Ergebnissen. Sportdirektor Rouven Schröder übernimmt die sportliche Leitung."

Eberl war zuletzt erneut mit einem Engagement beim FC Bayern in Verbindung gebracht worden, wo ein Nachfolger von Sportvorstand Hasan Salihamidzic gesucht wird. Der RB-Manager hatte gegenüber "Sport Bild" lediglich ausrichten lassen: "Ich stehe bei RB Leipzig unter Vertrag."

Max Eberl nicht einmal ein Jahr bei RB Leipzig im Amt

Der Klub macht mit der Entscheidung nun also deutlich, dass man sich von Eberl nach Aufkommen der jüngsten Spekulationen über einen Wechsel zum FC Bayern ein deutliches Dementi gewünscht hätte. Gleichzeitig soll die Beziehung zwischen dem Ex-Gladbacher und den Leipzig-Bossen, vor allem zu RB-Chef Oliver Mintzlaff, bereits erste Risse bekommen haben.

Ob es nun tatsächlich bald zu einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister kommt, bleibt allerdings vorerst offen. Brisant: Am Samstagabend empfängt RB Leipzig den FC Bayern im Bundesliga-Spitzenspiel.

Max Eberl hatte sein Amt bei den Sachsen erst am 15. Dezember vergangenen Jahres angetreten, zuvor war er zwischen 2005 und 2020 in verschiedenen Positionen bei Bundesligist Borussia Mönchengladbach tätig. An Gladbach hatte RB Leipzig immerhin 2,5 Millionen Euro Ablöse zahlen müssen.

"Wir danken Max für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", heißt es nun in dem kurzen Statement von RB Leipzig.