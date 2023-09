Bayern-Präsident Hainer von Nagelsmann "überzeugt"

IMAGO/Eduard Martin

Julian Nagelsmann war bis vergangenem März noch Cheftrainer beim FC Bayern

Vor rund sechs Monaten hat Herbert Hainer in seiner Funktion als Klubpräsident des FC Bayern die Entscheidung verantwortet, Julian Nagelsmann von seinen Aufgaben als Münchner Cheftrainer zu entbinden. Nun sieht der FCB-Boss den 36-Jährigen als den richtigen Coach an, der die Nationalmannschaft aus der Krise führt.

Herbert Hainer hat Julian Nagelsmann in der gemeinsamen Zeit beim FC Bayern als lern- und wissbegierigen Trainer kennengelernt. "Ich bin überzeugt davon, dass er seinen Weg machen wird", so der Bayern-Präsident im Interview mit der "Frankfurt Allgemeinen Zeitung".

Der ehemalige Adidas-CEO glaube, dass Nagelsmann zudem "Akzente setzen wird", wenn es darum geht, neue Begeisterung für die deutsche Nationalmannschaft zu entfachen. "Man muss ehrlich sagen, dass man nicht viel hört und liest über die Europameisterschaft, kein Medienrauschen, keine Euphorie", fasste Hainer zusammen. Der 69-Jährige forderte: "Wir wollen wieder ein Sommermärchen haben."

Nagelsmann sei aber in der Lage, für eine "Aufbruchstimmung" zu sorgen. "Das ist das, was der DFB jetzt braucht, was wir im deutschen Fußball brauchen", so Hainer.

Julian Nagelsmann verkündet ersten Kader seiner DFB-Karriere

Julian Nagelsmann war vom Deutschen Fußball-Bund als Nachfolger von Hansi Flick vorgestellt worden. Schon beim FC Bayern hatte der 36-Jährige den einstigen Münchner Triple-Trainer ersetzt, als sich dieser nach der Europameisterschaft im Sommer 2021 für den Posten als Bundestrainer entschied.

Der neue Bundestrainer startet seine EM-Mission mit den Testspielen gegen die USA (14. Oktober) und Mexiko (18. Oktober).

Am kommenden Freitag (10:00 Uhr) wird Julian Nagelsmann sein erstes Aufgebot seiner DFB-Karriere verkünden. Mit Spannung wird dabei erwartet, wie viele Spieler er von seinem Ex-Klub FC Bayern in den Kader beruft.