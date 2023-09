FC Bayern angeblich heiß auf ter Stegen

IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO

Wechsel zum FC Bayern? Marc-André ter Stegen will wohl bei Barca bleiben

Marc-André ter Stegen hat seinen Vertrag beim FC Barcelona erst kürzlich verlängert. Trotzdem ranken sich wieder einmal Transfer-Gerüchte um den Nationaltorwart. Auch der FC Bayern soll sich mit einer Verpflichtung beschäftigen.

Eigentlich scheint die sportliche Zukunft von ter Stegen geklärt. Ende August unterzeichnete der 31-Jährige ein neues Arbeitspapier beim FC Barcelona. Der Schlussmann ist nun bis 2028 an die Katalanen gebunden.

Doch laut der Online-Zeitung "El Nacional" befindet sich ter Stegen im Blickfeld des FC Bayern sowie von Manchester United. Die beiden europäischen Fußball-Giganten würden um den Torwart konkurrieren, heißt es in einem entsprechenden Bericht.

Beim FC Bayern soll ter Stegen demnach als möglicher Nachfolger für Manuel Neuer auf dem Zettel stehen. Manchester United ist derweil angeblich unzufrieden mit Neuzugang André Onana.

Allerdings soll ter Stegen keine Abschiedsgedanken hegen. Stattdessen will der Nationalspieler seine Karriere wohl beim FC Barcelona beenden, für den er bereits seit 2014 zwischen den Pfosten steht.

FC Bayern setzt auf Manuel Neuer

Ter Stegen wurde in der Vergangenheit immer wieder einmal mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, wirklich heiß wurde es aber nie.

Die Münchner setzen zudem große Hoffnungen in die Rückkehr von Manuel Neuer. Der 37-Jährige hat am Donnerstag erstmals seit seiner schweren Unterschenkelverletzung wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Der Weltmeister von 2014 könnte schon in wenigen Wochen wieder für den deutschen Serienmeister auf dem Platz stehen.

Ob sich der FC Bayern mit ter Stegen einen weiteren Weltklasse-Torwart in den Kader holen würde, darf bezweifelt werden. Sommer-Neuzugang Daniel Peretz soll mit seinen 23 Jahren an der Säbener Straße als Alternative für die Zukunft aufgebaut werden. Im DFB-Pokalspiel gegen Preußen Münster (4:0) feierte er unlängst sein Debüt.