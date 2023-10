Remis gegen den FC Bayern verleiht RB ein "gutes Gefühl"

AFP/SID/RONNY HARTMANN

Rose freut sich auf Duell mit ManCity

Trainer Marco Rose von RB Leipzig ist vor dem Champions-League-Duell mit Manchester City positiv gestimmt.

Aus dem 2:2 (2:0) im Bundesliga-Gipfel gegen Rekordmeister Bayern München am Samstagabend nehme er "auf jeden Fall erstmal einen Punkt und ein gutes Gefühl" mit, betonte der RB-Coach.

Am Mittwoch (21 Uhr/Sky) empfängt der DFB-Pokalsieger den englischen Meister in der Königsklasse. "Es ist ja kein Geheimnis, was da auf uns zurollt", sagte Rose. Beim letzten Aufeinandertreffen war RB in Manchester mit 0:7 im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League untergegangen.

Nach dem Remis gegen Bayern habe Rose jedoch das Gefühl, "dass wir auch dort, wenn wir gut generieren, unsere Möglichkeiten bekommen werden". Man werde "einen guten Plan machen und den versuchen besser umzusetzen als vor ein paar Monaten".

Das Bundesliga-Heimspiel gegen den "Top-Gegner" aus München habe die Mannschaft "ordentlich bestritten". Lois Openda (20.) und Castello Lukeba (26.) hatten Leipzig in Führung gebracht, Harry Kane (57., Handelfmeter) und Leroy Sane (70.) hatten für Bayern noch ausgeglichen.