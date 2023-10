Tuchel über Halbzeit-Ansprache: "Es ging schon um Stolz"

IMAGO/Michael Taeger

Thomas Tuchel an der Seitenlinie des FC Bayern

Kein Sieger im Bundesliga-Topspiel: Der FC Bayern hat sich durch eine Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel noch ein 2:2 bei RB Leipzig erkämpft. Cheftrainer Thomas Tuchel verriet nach dem Schlusspfiff, dass es zur Halbzeitpause in der Kabine lauter wurde.

Nach einem Leipziger Doppelschlag durch Lois Openda (20.) und Castello Lukeba (26.) drohte dem FC Bayern eine Niederlage beim DFB-Pokalsieger. Doch im zweiten Spielabschnitt meldeten sich die Münchner zurück und konnten dank der Tore von Harry Kane (57./Elfmeter) und Leroy Sane (70.) immerhin noch einen Punkt ergattern.

"Wir haben gut begonnen, haben nach zwei Minuten eine Riesenchance", analysierte Cheftrainer Tuchel die Leistung seiner Mannschaft nach dem Schlusspfiff bei "Sky": "Dann hatten wir eine extrem lange Leitung, den Plan umzusetzen und die Räume zu finden. Wir haben viele Fehler gemacht und das Spiel war zu langsam. Vielleicht lag es am Plan, das nehme ich auf meine Schultern - kein Problem."

Der FC Bayern habe die Gegentreffer "durch individuell schlampiges Verteidigungsverhalten kassiert". "In der zweiten Halbzeit war es dann besser", sagte der 50-Jährige.

Zwischen den Durchgängen sei es in der Kabine "emotionaler" zugegangen. "Wir haben zweimal verloren, es ging schon um Stolz und darum, eine Reaktion und Charakter zu zeigen. Das war schon nötig", stellte Tuchel klar.

FC Bayern verliert Tabellenführung an Bayer Leverkusen

Der FC Bayern ist durch das 2:2 die Tabellenführung in der Bundesliga los. Bayer Leverkusen rangiert mit 16 Punkten an der Spitze. Der VfB Stuttgart folgt mit 15 Zählern. Der FC Bayern ist mit 14 Punkten Dritter.

Am Dienstagabend (21 Uhr) geht es für den deutschen Rekordmeister in der Champions-League-Gruppenphase beim FC Kopenhagen weiter. Anschließend empfängt der FC Bayern den SC Freiburg (Sonntag, 17:30 Uhr) in der Bundesliga.