Bestätigt: Boateng zurück im Training des FC Bayern

IMAGO

Jérôme Boateng kehrt wohl zum FC Bayern zurück

Geht es zwischen Jérôme Boateng und dem FC Bayern jetzt ganz schnell? Der Innenverteidiger ist am Sonntag an die Säbener Straße zurückgekehrt.

Der FC Bayern bestätigte entsprechende Medienberichte, wonach Boateng am Sonntag am Spielersatztraining teilnahm. Wie der Verein weiter mitteilte, soll der Weltmeister von 2014 in den kommenden Tagen ebenfalls mittrainieren.

Am Samstag hatte zunächst "Sky" vermeldet, dass der deutsche Rekordmeister an einer Rückholaktion interessiert ist. Zwischen dem FC Bayern und Boateng müssten vor einer Vertragsunterschrift wohl noch weitere Details geklärt werden. Erste Gespräche sollen schon stattgefunden haben.

Boateng hatte bereits zwischen 2011 und 2021 für die Münchner gespielt.

Gerüchte über Wechsel zu Real Madrid

Im Anschluss zog es den 35-Jährigen zu Olympique Lyon nach Frankreich. Boateng ist seit diesem Sommer vereinslos und damit ablösefrei erhältlich.

Zuletzt behauptete die katalanische Online-Zeitung "El Nacional", der Innenverteidiger habe sich persönlich bei Real Madrid ins Gespräch gebracht.

"Das wusste ich gar nicht, interessant", kommentierte Boateng das Gerücht daraufhin am Freitag in seiner Instagram-Story.

Abwehr des FC Bayern dünn besetzt

Statt in die spanische Hauptstadt führt die Spur nun zum FC Bayern. Der Fußball-Bundesligist hat in der Abwehr derzeit Personalsorgen.

Mit Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt und Minjae Kim stehen lediglich drei gestandene Innenverteidiger im Kader des Serienmeisters. Das Trio hatte zuletzt mit Blessuren zu kämpfen. Der deutsche Brachenprimus musste im DFB-Pokal gegen Drittligist Preußen Münster (4:0) deshalb unlängst sogar mit Leon Goretzka und Noussair Mazraoui in der Abwehrmitte auflaufen. De Ligt fehlt dem Klub nach wie vor.

Der FC Bayern hatte in der vergangenen Transferperiode Benjamin Pavard (Inter) und Lucas Hernández (Paris Saint-Germain) abgegeben.