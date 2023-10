"Probetraining" für Boateng "kein gutes Zeichen"

IMAGO

Mit dem FC Bayern feierte Jerome Boateng viele Triumphe - jetzt könnte er nach München zurückkehren

Jerome Boateng trainiert wieder an der Säbener Straße. Vorerst nur mit den Ersatzspielern. Die erste Einheit am Sonntag zeigt aber, dass die Münchner Interesse haben, den Routinier zurückzuholen, um ihre klamme Innenverteidigung aufzufüllen. Die Experten-Meinungen über ein mögliches Boateng-Comeback beim FCB gehen auseinander.

"Es ist eine Überlegung wert", sagte Ex-Bayern-Star Stefan Effenberg im "Sport1-Doppelpass". Anscheinend habe Boateng "absolut die Fitness", diese sei "Grundvoraussetzung", so der 55-Jährige.

"Anscheinend ist es der Wunsch von Thomas Tuchel", vermutete Effenberg. Mehr als ein "Back-up" für die Bayern-Abwehr werde Boateng ohnehin nicht sein. "Er muss da sein, wenn sie ihn brauchen. In wenigen Situationen wahrscheinlich. Er hat die Erfahrung. Die ist enorm wichtig, ein wichtiger Faktor. Dem muss man nichts mehr erklären. Passwege, Laufwege, die hat er drin", sagte Effenberg.

Eine Spitze gegen die Bayern-Bosse ließ sich der "Tiger" in der Debatte nicht nehmen. Ein Boateng-Comeback werfe kein gutes Licht auf die Verantwortlichen des Klubs. Es sehe dann so aus, "als ob sie in der Transferphase etwas liegen gelassen haben".

Ins gleiche Horn blies "Sky"-Reporter Sebastian Hellmann. Es sei kein gutes Signal an Fußball-Deutschland und den FC Bayern, dass die Münchner "einen 35-Jährigen zum Probetraining einladen. Das sind keine guten Nachrichten für die Bayern", sagte Hellmann.

Boateng spielte von 2011 und 2021 für die Bayern, gewann in seiner Zeit in München zweimal das Triple (2013, 2020). Im Anschluss zog es den Abwehrmann zu Olympique Lyon nach Frankreich. Wirklich in Fahrt kam Boateng dort aber nie, in der vergangene Saison machte der Weltmeister von 2014 nur acht Pflichtspiele. Boateng ist seit diesem Sommer vereinslos und damit ablösefrei erhältlich.

Comeback beim FC Bayern? Boateng hat nach wie vor juristischen Ärger

Der Fußball-Star steht allerdings nach wie vor im Fokus der Justiz. Zwar hob das Oberste Landesgericht seine Verurteilung wegen Körperverletzung zuletzt auf, ordnete aber ein neues Verfahren vor dem Landgericht München I an. Gegen das Urteil hatten sowohl Boateng als auch die Münchner Staatsanwaltschaft Revision eingelegt.

Boatengs Ex-Freundin, mit der er eine Tochter hat, wirft ihm vor, sie während eines Urlaubs 2018 gewalttätig attackiert zu haben. Boateng bestreitet das.