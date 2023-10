"Einigung erzielt": S04 fällt wichtige Personalentscheidung

Tim Rehbein, dpa

Hat bestätigt, dass es beim FC Schalke 04 einen neuen CEO gibt: Axel Hefer

Personalentscheidung beim FC Schalke 04! Die Knappen kündigten am Sonntag an, dass sie innerhalb der nächsten Tage einen neuen Vorstandsvorsitzenden vorstellen werden. Seit der Trennung von Bernd Schröder Ende Juli 2023 ist der Posten vakant.

"Wir haben einen neuen CEO gefunden und eine Einigung erzielt", bestätigte Axel Hefer der Aufsichtsratsvorsitzende des FC Schalke 04 der "Deutschen Presse-Agentur": "Er wird zeitnah in der Länderspielpause (09. bis 17. Oktober) vorgestellt werden." Einen konkreten Namen ließ sich Hefer allerdings nicht entlocken.

Gerüchte, zahlreiche Kandidaten hätten dem FC Schalke 04 mangels Interesse die kalte Schulter gezeigt, dementierte Hefer derweil. "Schalke ist einer der größten Vereine der Welt. Die unglaublichen emotionalen Schwankungen machen den Verein aus. Und das reizt Menschen wie potenzielle Partner. Schalke ist nach wie vor ein Verein, bei dem – seien es Spieler, Sponsoren oder Trainer - quasi alle gesprächsbereit sind und ein gewisses Kribbeln verspüren."

Zukunft von Sportvorstand Knäbel beim FC Schalke 04 offen

Auch Spekulationen, die Ernennung eines neuen Vorstandschefs werde Hand in Hand mit dem Ausscheiden von Sportvorstand Peter Knäbel gehen, verneinte Hefer vorerst.

All zu sicher scheint Knäbel jedoch nicht mehr im Sattel zu sitzen. Die Zukunft des 56-Jährigen sei "ein Thema, das wir in Ruhe angehen werden, sobald die akuten Herausforderungen gelöst sind", erklärte Hefer: "Wenn der neue Trainer und der neue CEO da sind, müssen wir in Ruhe analysieren, woran es gelegen hat und welche Dinge wir insbesondere im Sport noch anpassen müssen."

"Sky" hatte zuletzt berichtet, dass der Vertrag mit Knäbel "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit" nicht über den Sommer 2024 hinaus verlängert wird, eine vorzeitiger Trennung daher nur konsequent wäre.

S04 sucht "mit Hochdruck" nach neuem Trainer

Des Weiteren äu0ere sich Hefer zur nahen Zukunft auf der königsblauen Trainerbank. Interimstrainer Matthias Kreutzer, so Hefer, werde die Knappen nach der Beurlaubung von Thomas Reis auch noch beim Spiel gegen die Hertha BSC am Sonntag (08. Oktober, 13:30 Uhr) betreuen.

"Wir werden die Zeit für die Trainersuche nutzen", sagte er. Eine interne Lösung schloss er dabei nahezu aus. "Unser Ziel ist es, einen neuen Trainer zu holen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das in absehbarer Zeit gelingen wird. Wir arbeiten mit Hochdruck daran."