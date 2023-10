Ryerson hadert: "Das geht gerade etwas unter"

IMAGO/RHR-FOTO

Julian Ryerson ist mit dem BVB in der Bundesliga noch ungeschlagen

In der neuen Bundesliga-Saison hat Borussia Dortmund noch kein einziges Spiel verloren. Dennoch gibt es immer wieder scharfe Kritik am BVB - ganz zum Bedauern von Julian Ryerson.

"Unser Weg geht in die richtige Richtung. Wir sind in der Liga ungeschlagen, das geht gerade etwas unter", sagte Ryerson in einem Interview mit dem "kicker".

Der Norweger räumte allerdings auch ein, dass die Dortmunder gerade zu Saisonbeginn "zu wild" und "nicht so kompakt" gespielt haben. "Vor allem gegen Heidenheim und bei PSG war es nicht gut genug", urteilte er.

Vier Siege und zwei Unentschieden stehen in der bisherigen Bundesliga-Bilanz des BVB. Vollends überzeugen konnten die Schwarz-Gelben aber bisher selten.

BVB kann zu Hause "jeden Gegner schlagen"

In der Champions League gab es am ersten Spieltag eine klare 0:2-Niederlage gegen Paris Saint-Germain. Am Mittwoch trifft der BVB auf die AC Mailand. "Wir wissen, dass wir im Laufe der Gruppenphase auch das eine oder andere Mal drei Punkte holen müssen - je früher, desto besser. Und gerade zu Hause mit unseren tollen Fans im Rücken sind wir richtig stark, da können wir jeden Gegner schlagen", zeigte sich Ryerson selbstbewusst.

Das PSG-Spiel war erst der zweite Königsklassen-Auftritt von Ryerson überhaupt. "Ich lebe einen Kindheitstraum. In Paris die Hymne auf dem Platz zu hören, das war ein riesiger Moment für mich", schwärmte der Rechtsverteidiger und ergänzte: "Ich war nicht nervöser als sonst, aber das Kribbeln war stärker als sonst. Für diese Augenblicke arbeitest du als Fußballer dein Leben lang. Ich bin stolz darauf, dass ich das erleben darf."

In dem Interview äußerte sich Ryerson auch zu seinem ehemaligen Teamkollegen Jude Bellingham, der bei Real Madrid Woche für Woche als Torschütze glänzt. "Wir kennen ja seine Qualitäten. Aber dass er jetzt regelmäßig in der Nachspielzeit Spiele für Real entscheidet, das ist außergewöhnlich", betonte der 25-Jährige.