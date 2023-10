Boateng-Comeback beim FC Bayern offen

IMAGO/Ulrich Wagner

Jérôme Boateng spielt beim FC Bayern vor

Jérôme Boateng ist zurück beim FC Bayern. Der Innenverteidiger trainiert in den kommenden Tagen an der Säbener Straße mit. Eine automatische Verpflichtung bedeutet das aber nicht.

Laut "kicker" trainiert Boateng beim FC Bayern vorerst "auf Probe". Heißt: Der 35-Jährige muss zunächst unter Beweis stellen, dass er dem deutschen Rekordmeister sportlich weiterhelfen kann.

Nach Informationen des Fachmagazins wurden zwischen dem FC Bayern und Boateng "noch keine konkreten Vertragsgespräche geführt".

Der Abwehrspieler hatte am Sonntagvormittag erstmals wieder eine Einheit an der Säbener Straße absolviert. Boateng ist seit diesem Sommer vereinslos und damit ablösefrei auf dem Transfermarkt erhältlich.

In den vergangenen beiden Saisons lief der Weltmeister von 2014 für den französischen Erstligist Olympique Lyon auf. Zwischen 2011 und 2021 spielte Boateng für den FC Bayern, mit dem er unter anderem zweimal das Triple gewann.

FC Bayern mit drei gestandenen Innenverteidigern im Kader

Nun winkt dem Routinier ein erneutes Engagement in München. Der deutsche Serienmeister ist in der Defensive dünn besetzt. Benjamin Pavard (Inter) und Lucas Hernández (Paris Saint-Germain) wurden in der vergangenen Wechselperiode verkauft. Josip Stanisic spielt bis zum Saisonende auf Leihbasis bei Bayer Leverkusen.

Mit Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt und Minjae Kim stehen aktuell nur drei gestandene Innenverteidiger im Kader des FC Bayern. Das Trio hatte zuletzt mit Blessuren zu kämpfen. Der Fußball-Bundesligist musste im DFB-Pokal gegen Drittligist Preußen Münster (4:0) deshalb unlängst sogar mit Leon Goretzka und Noussair Mazraoui in der Abwehrmitte auflaufen. De Ligt fehlt dem Klub nach wie vor.

Boateng könnte beim FC Bayern als Stellvertreter dienen. In trockenen Tüchern ist das Comeback des Ex-Nationalspielers aber noch nicht.