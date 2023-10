Bereut Kane seinen Wechsel? Ex-Profi vertritt klare Meinung

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Harry Kane sucht beim FC Bayern eine neue Herausforderung

Tottenham Hotspur gehört in der Premier League bislang zu den positiven Überraschungen. Bereut Harry Kane deshalb seinen Wechsel zum FC Bayern? Nein, meint der ehemalige Spurs-Profi Gus Poyet.

Tottenham Hotspur ist dank des dramatischen 2:1-Erfolgs gegen den FC Liverpool auf den zweiten Platz in der Premier-League-Tabelle gesprungen. Der Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City beträgt gerade einmal einen Punkt. Dabei rechneten nicht viele Experten mit einem Übergangsjahr in Nordlondon. Schließlich hatte Superstar und Torjäger Harry Kane die Spurs im Sommer in Richtung FC Bayern verlassen.

Doch Tottenham Hotspur spielt unter dem neuen Cheftrainer Ange Postecoglou bislang eine starke Saison. Ex-Profi Gus Poyet glaubt dennoch nicht, dass Kane seinen Abschied vom Hauptstadtklub bereut.

Harry Kane: FC Bayern statt Tottenham Hotspur

"Harry Kane macht sich bei Bayern München sehr gut, also kann er kein Bedauern haben, Tottenham verlassen zu haben", sagte der ehemalige Mittelfeldmann von Tottenham gegenüber "The Sun".

"Ich bin mir sicher, dass er [Kane, Anm. d. Red.] sich fragt, was bei Tottenham passiert ist, wo er doch die letzten drei Jahre in der eigenen Hälfte in einer defensiven Aufstellung gespielt hat, und jetzt spielen sie plötzlich offensiven Fußball und er ist nicht dabei", vermutete Poyet gleichzeitig.

Der 55-Jährige attestiere Spurs-Coach Postecoglou einen "unglaublichen Einfluss" auf die Spielweise des Premier-League-Klubs.

Harry Kane überzeugt beim FC Bayern

Kane läuft derweil für den FC Bayern in der Fußball-Bundesliga auf. Der 30-Jährige benötigte in München keine Anlaufzeit und präsentiert sich auch im Süden Deutschlands als verlässlicher Torjäger.

Kane spiele "für eine der besten Mannschaften der Welt, wo er um jede Trophäe kämpfen wird", erinnerte Poyet, der zwischen 2001 und 2004 für Tottenham Hotspur in der Premier League auflief.