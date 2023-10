Bericht: Schiedsrichter haben Götze auf dem Kieker

IMAGO/Franziska Gora

Mario Götze flog mit Gelb-Rot vom Platz

Beim 0:2 von Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg flog Mario Götze mit Gelb-Rot vom Platz. Nun kommt heraus: Die Bundesliga-Schiedsrichter haben den SGE-Star offenbar auf dem Kieker.

Wie die "Bild" berichtet, war Götzes Verhalten auf dem Platz bereits in der vergangenen Woche Thema auf einem Schiedsrichter-Lehrgang in Frankfurt. Dabei sei eine Szene des Frankfurters beim 1:1 gegen den VfL Bochum gezeigt worden. Dort hatte Götze wegen zu heftigen Meckerns Gelb gesehen.

Und mehr noch: Vor dem Duell gegen den VfL Wolfsburg soll Götze sogar eine persönliche Warnung bekommen haben. Dem Bericht zufolge hat Schiedsrichter Frank Willenborg dem Weltmeister von 2014 vor Anpfiff klargemacht, dass er direkt die Gelbe Karte zückt, sollte der SGE-Star erneut aufmucken. Die Unparteiischen haben den Spieler sogar "unter Druck" gesetzt, so die Boulevardzeitung.

Toppmöller verteidigt Götze

Götze sah in Wolfsburg in der 58. Minute beim Stand von 0:1 die Gelb-Rote Karte. Die Gelbe Karte bekam er kurz vor der Pause, weil er den VfL-Kapitän Maximilian Arnold bei der Ausführung eines Freistoßes behinderte (42.). Den Platzverweis kassierte er dann für ein Foul an dem Wolfsburger Mattias Svanberg.

Trainer Dino Toppmöller nahm seinen Spieler nach der Partie in Schutz. "Es ist für mich ein Wahnsinn, wie der Umgang mit Mario vonseiten der Schiedsrichter ist. Ich finde: Das hat er nicht verdient in der Art und Weise, wie er behandelt wird", sagte er: "Er kriegt relativ wenig gegen sich gepfiffen. Schiedsrichter warten aber gefühlt darauf, dass sie ihm direkt die Gelbe Karte geben können."

Auch Götze selbst haderte mit dem harten Kurs der Schiedsrichter. "Die erste Karte kann ich nicht verstehen. Die war sehr fragwürdig", betonte er bei "Sky".

Sportvorstand Markus Krösche äußerte sich mittlerweile zu dem Platzverweis. Die zweite Gelbe Karte sei "schon gerechtfertigt", sagte er und meinte: "Sicherlich ist die erste gelbe Karte unnötig." Götze sei "auch ein Stück weit in der Situation frustriert" gewesen: "Das ist halt manchmal so. Trotzdem sollten wir diese Gelben Karten einfach vermeiden."