Hier läuft Kopenhagen vs. FC Bayern live im TV und Stream

IMAGO/Laci Perenyi

Thomas Tuchel und der FC Bayern treffen in der Champions League auf Kopenhagen

Nach dem Auftaktsieg gegen Manchester United wartet auf den FC Bayern am 2. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase das Auswärtsspiel beim FC Kopenhagen. Wo wird die Partie live im TV und Stream übertragen? Und wo kann man die Partie sonst noch live verfolgen? sport.de liefert den Überblick.

Es war kein reibungsloser, am Ende aber doch zufriedenstellender Auftakt für den FC Bayern in die neue Champions-League-Saison. Durch das 4:3 gegen Manchester United haben sich die Münchner früh die Tabellenführung in der Gruppe A gesichert. Nun wartet mit dem FC Kopenhagen eine vermeintlich leicht zu lösende Pflichtaufgabe auf die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel.

Die Dänen ergatterten am 1. Spieltag immerhin einen Punkt bei Galatasaray. So wirklich glücklich waren sie nach dem 2:2 allerdings nicht, schließlich verspielten sie dabei eine 2:0-Führung in den Schlussminuten.

Die größte Frage bei den Bayern ist vor dem Spiel: Wen stellt Thomas Tuchel auf? Bekommt Konrad Laimer auf der rechten Seite wieder den Vorzug? Und darf Min-jae Kim nach seinem durchwachsenen Auftritt in Leipzig erneut von Beginn an ran? Die Antwort gibt es am Dienstag ab 21 Uhr.

Wo wird das Spiel des FC Bayern gegen Kopenhagen live in TV und Stream übertragen?