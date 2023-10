Gersbeck-Entscheidung bei Hertha gefallen

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Marius Gersbeck kehrt offenbar in den Kader von Hertha BSC zurück

Zweitligist Hertha BSC hat einem Medienbericht zufolge eine Entscheidung über die Zukunft von Torhüter Marius Gersbeck getroffen.

Wie "Bild" berichtet, wird der 28 Jahre alte Schlussmann eine zweite Chance bei Hertha BSC erhalten. Gersbeck werde vom Klub begnadigt, heißt es.

Die Entscheidung sei intern nach Beratungen in den Klubgremien am Wochenende getroffen worden. Offen sei dem Bericht zufolge, wann die Berliner damit an die Öffentlichkeit gehen. Möglich sei es demnach, dass Gersbeck in der Länderspielpause ins Training der Profis zurückkehren könnte und vorerst in der U23 Spielpraxis erhält.

Hertha-Geschäftsführer Thomas Herrich hatte am Samstagabend bei "Sky" angekündigt, dass man den Entschluss "Anfang der Woche" verkünden werde. Herrich außerdem: "Es gibt kein Richtig und kein Falsch, es ist ein ganz schmaler Grat. Hier geht es nicht um persönliche Meinungen, hier geht es um Hertha BSC. Dass Marius einen Fehler gemacht hat, steht außer Frage."

Tjark Ernst neue Nummer eins bei Hertha BSC

Marius Gersbeck hatte nach seiner Prügel-Attacke im Trainingslager in Österreich vor Gericht gestanden, wo gegen ihn der Vorwurf der schweren Körperverletzung erhoben wurde. Ins Gefängnis musste der 28-Jährige letztlich aber nicht.

Vor dem Landgericht Salzburg wurde das Verfahren gegen den Hertha-Torhüter am Donnerstag unter der Voraussetzung der Zahlung einer Geldstrafe von 40.000 Euro eingestellt. Gersbeck hatte sich bereits im Vorfeld mit dem Opfer außergerichtlich geeinigt.

Gersbeck war zur Last gelegt worden, in Zell am See einer anderen Person Faustschläge und Tritte verpasst und damit eine Orbitabodenfraktur, eine Kieferhöhlenwandfraktur sowie ein Lidhämatom herbeigeführt zu haben.

Der Torhüter war im Sommer erst vom Karlsruher SC zu seinem Jugendklub Hertha zurückgekehrt. Beim Hauptstadtklub hat er bis 2026 unterzeichnet. Nummer eins im Kasten der Berliner ist bislang Tjark Ernst, der 2022 vom VfL Bochum in die zweite Mannschaft gewechselt war.