"Der richtige Trainer": Unterstützung für BVB-Coach Terzic

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Edin Terzic siegte mit dem BVB bei der TSG Hoffenheim

Borussia Dortmund rangiert in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga. Spielerische Glanzleistungen lässt der BVB allerdings noch vermissen. Laut Stefan Effenberg kein großes Problem. Für den ehemaligen Star des FC Bayern stehen die Ergebnisse im Vordergrund.

Borussia Dortmund musste beim zurückliegenden 3:1-Sieg bei der TSG Hoffenheim bis in die Schlussphase zittern. Am Ende setzte sich der BVB erneut knapp durch. Die Schwarz-Gelben liegen in der Bundesliga mit 14 Punkten aus sechs Spielen auf dem vierten Platz. Spitzenreiter Bayer Leverkusen hat nur zwei Zähler mehr auf dem Konto.

"Was ich nicht verstehen kann, ist die anhaltende Kritik am Auftritt des BVB", schrieb Stefan Effenberg deshalb in seiner Kolumne für "Sport1": "Wenn du erfolgreich bist, bist du ein Spitzenteam - und Dortmund ist erfolgreich. Die Spiele gegen Hoffenheim und Wolfsburg waren nicht einfach, doch die Borussia hat beide gewonnen."

Effenberg: Terzic der richtige BVB-Trainer

Der BVB hatte vor einer Woche mit 1:0 gegen die Wölfe aus Niedersachsen gewonnen. "Wenn du in der Spitzengruppe mit Leverkusen, Bayern und Leipzig stehst, können die Dinge nicht so verkehrt sein", hielt Effenberg fest.

Der TV-Experte brach zudem eine Lanze für Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic. Dieser sei "der richtige Trainer - egal, wie kritisch seine Spielweise betrachtet wird", so Effenberg.

BVB in der Champions League unter Zugzwang

Während der BVB in der Bundesliga im Soll ist, steht der Klub in der Champions League unter Zugzwang. Am ersten Gruppenspieltag unterlagen die Schwarz-Gelben mit 0:2 bei Paris Saint-Germain. Am Mittwochabend (21:00 Uhr) gastiert die AC Mailand in Dortmund. Dritter Gegner in der Vorrunde ist Newcastle United.

Mit einem Erfolg gegen Milan könnte der BVB für mehr Ruhe sorgen. Bei einer Pleite würde hingegen der Drück in der Königsklasse zunehmen.