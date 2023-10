Nächster Lobgesang auf Reals "Nummer neun" Jude Bellingham

IMAGO/Javier Borrego

Ex-BVB-Profi Bellingham verzückt die spanische Liga

Der ehemalige BVB-Star Jude Bellingham kam im Sommer zu Real Madrid, um das Erbe eines gewissen Zinédine Zidane anzutreten. Doch die neue Nummer fünf der Königlichen entpuppt sich mehr und mehr als Nummer neun. Denn: Der Engländer schießt Tore um Tore, die Presse in Spanien ist begeistert.

Eine maßgeschneiderte Vorlage - seine zweite in der laufenden Saison - mit dem Außenrist auf den Ex-Frankfurter Joselu (17.) und eine Volley-Abnahme zum 3:0-Endstand (71.): Jude Bellingham war beim Auswärtssieg von Real Madrid beim FC Girona einmal mehr der entscheidende Spieler auf dem Feld. Den zweiten Treffer hatte Aurélien Tchouaméni (21.) per Kopf nach Vorarbeit von Toni Kroos erzielt.

Bellingham steht nach acht Spieltagen in LaLiga somit bei sagenhaften sechs Toren. Der einstige BVB-Stratege führt die Torjägerliste vor Top-Stürmern wie Robert Lewandowski vom FC Barcelona oder Álvaro Morata von Atlético Madrid an.

Die spanische Presse ist wenig überraschend seit Wochen begeistert, wenn es um den jungen Engländer geht. "Er war keine 9, er kam nicht als 9, aber Jude Bellingham entwickelt sich zu einem Stürmer, der genauso stark ist wie die besten Stürmer Europas. Diesmal war es kein erlösendes Tor (sieben Punkte sicherte er dem Team mit seinen Toren in der Liga, zudem traf er zum Sieg gegen Union Berlin in der Champions League), aber es werden immer mehr", jubelte etwa "AS" nach dem jüngsten Auftritt.

Bellingham: "Ich werde nicht immer ein Tor schießen"

"Marca" sah einen "atemberaubenden" Bellingham, der mit seinem "exquisiten Pass den Torreigen eröffnete".

Nach der Partie angesprochen auf diesen Außenristpass zeigte sich der Top-Scorer von Real Madrid derweil bescheiden. "Ich schaue Modrić seit drei Monaten jeden Tag zu. Ich will einfach kreativ sein. Es war ein gutes Tor, denn es hat uns am Anfang den Druck genommen", so Bellingham.

Seine persönliche Ausbeute bezeichnete er als "nicht schlecht". Der englische Nationalspieler führte aus: "Es ist ein guter Start, aber die Saison ist sehr lang und ich möchte diesen Weg gerne weitergehen. Ich werde nicht immer ein Tor schießen oder einen Assist geben, aber ich werde versuchen, mein Bestes zu geben, um das Spiel mitzugestalten."

Er fühle sich "wohl in dieser Mannschaft" und könne sich "frei bewegen", so Bellingham außerdem: "Ich genieße meinen Fußball und das Leben hier. Wenn ich dieses Trikot anziehe, versuche ich immer, mein Bestes zu geben."