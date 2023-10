Rückkehr von Bayern-Star verzögert sich

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Matthijs de Ligt (l.) fehlt dem FC Bayern derzeit aufgrund einer Verletzung

Der FC Bayern hat schon früh in der Saison mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Ein Top-Star fällt nicht nur für das anstehende Spiel in der Champions League beim FC Kopenhagen (Dienstag, 21:00 Uhr) aus. Er könnte den Münchnern auch darüber hinaus noch einige Tage fehlen, wie Sportdirektor Christoph Freund bei der Abreise in Richtung Dänemark durchblicken ließ.

Der FC Bayern muss wohl noch etwas länger auf Innenverteidiger Matthijs de Ligt verzichten. Der 24-Jährige werde "schon noch einige Tage sicher" fehlen", musste Christoph Freund im Gespräch mit dem "kicker" vor der Abreise eingestehen.

Der Niederländer hatte sich beim 7:0 des FC Bayern in der Liga gegen den VfL Bochum am linken Knie verletzt und musste zur Halbzeit ausgewechselt werden. "Ich glaube nicht, dass es was Größeres ist", hatte Präsident Herbert Hainer daraufhin eingeschätzt. Auch Freund hatte zunächst gehofft, "dass es nicht so schlimm ist".

Schmerzen bei Bayern-Star "noch ziemlich groß"

Am Montagvormittag vor dem Abflug nach Dänemark erneuerte der Münchner Sportdirektor die Hoffnung, dass de Ligt "nicht zu lange" fehlen wird. Etwas konkreter werdend fügte er hinzu: "Die Schmerzen sind noch ziemlich groß, er kann das Knie noch nicht so gut abbiegen. Wir hoffen, dass er bald wieder ins Laufen kommt, aber es kann noch ein bisschen dauern."

Laut "kicker" zieht sich die Ausfallzeit noch bis zur Länderspielphase, das Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (17:30 Uhr) am kommenden Sonntag dürfte de Ligt somit verpassen. Schon beim 4:0 gegen Preußen Münster im DFB-Pokal und beim 2:2 im Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig fehlte der Innenverteidiger.

Der FC Bayern ist in dieser Spielzeit in der Hintermannschaft nicht allzu üppig besetzt. Die Abgänge von Lucas Hernández, Benjamin Pavard und Josip Stanisic wurden allein mit Min-jae Kim und Raphael Guerreiro kompensiert. Im Pokalspiel mussten, da auch Min-jae Kim und Dayot Upamecano ausfielen, Leon Goretzka und Noussari Mazraoui aushelfen. Auch Sommer-Neuzugang Konrad Laimer wurde mehrfach schon auf seiner Nebenposition auf der rechten Abwehrseite eingesetzt.