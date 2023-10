Lob für Bayern-Talent: Langschläfer Tillman startet durch

IMAGO

Malik Tillman sammelte für die PSV Eindhoven zwei Scorerpunkte

Im vergangenen Sommer zog es Malik Tillman auf Leihbasis vom FC Bayern zur PSV Eindhoven in die Niederlande. Dort ist das Mittelfeld-Talent am Wochenende endlich durchgestartet, nachdem er zuvor für einen kleinen Eklat gesorgt hatte.

Leicht waren die ersten Wochen in Eindhoven nicht für Malik Tillman. Wochenlang wartete der Nachwuchskicker des deutschen Rekordmeisters auf seine Chance, bis er von Trainer Peter Bosz am Samstag erstmals in die Startelf beordert wurde.

Prompt lieferte Tillman ab und steuerte beim 3:0-Sieg gegen den FC Volendam ein Tor und eine Vorlage bei.

"Er war großartig. Mit Abstand der Beste auf dem Platz", lobte Bosz nach der Partie seinen Schützling. Die Zeitung "Telegraaf" titelte derweil "Langschläfer Tillman sorgt für den Weckruf bei PSV".

Vor seiner Sternstunde am Wochenende hatte Tillman in den Niederlanden nämlich in erster Linie durch ein peinliches Missgeschick für Aufsehen gesorgt. Für das Gastspiel gegen Almere City war der 21-Jährige eine Woche zuvor kurzfristig aus dem Kader geflogen, nachdem er die Abfahrt des Busses verschlafen hatte.

FC Bayern verleiht Tillman zum zweiten Mal

Tillman habe noch beteuert, zum Spiel nachreisen zu wollen, "aber das war nicht mehr notwendig", sagte Bosz damals.

Durch die Gala gegen Volendam dürfte sich der Youngster nun ein Stück weit rehabilitiert haben. Die sportliche Situation beim niederländischen Vize-Meister gibt ohnehin wenig Grund für Zwist.

Nach sieben Spielen liegt die PSV mit der makellosen Ausbeute von 21 Punkten an der Tabellenspitze. Dahinter befinden sich Alkmaar (19 Punkte), Twente Enschede (18 Punkte) und Feyenoord (17 Punkte) noch in Lauerstellung. Ajax Amsterdam hat nach einem Horrorstart derweil bereits den Anschluss verpasst und ist nur 15.

Für Tillman ist die Station in Eindhoven bereits die zweite Leihe seiner Karriere. In der letzten Saison kickte der Mittelfeldspieler zeitweise für die Rangers in Schottland.

Beim FC Bayern steht der US-Nationalspieler noch bis 2026 unter Vertrag.