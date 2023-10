Sancho hat wohl regelmäßig Kontakt mit BVB-Coach Terzic

IMAGO/Simon Stacpoole

Jadon Sancho hatte seine wohl beste Zeit beim BVB

Schon seit Längerem gibt es Gerüchte um eine Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund. Nun wurde enthüllt, dass der bei Manchester United in Ungnade gefallene Offensivmann in regelmäßigem Kontakt mit BVB-Coach Edin Terzic steht. Ein Indiz für einen Wechsel?

Jadon Sancho und Borussia Dortmund: Das passte einfach zwischen Mitte 2017 und Sommer 2021. 50 Tore und 64 Vorlagen in 137 Spielen zeugen von dem immensen Einfluss, den der junge Engländer auf das Spiel des BVB hatte.

Auch an den heutigen Dortmunder Coach Edin Terzic hat Sancho noch beste Erinnerungen. 23 Mal durfte der Brite damals unter Terzic auf das Feld, 13 Treffer und 13 Assists standen in dieser Kombination zu Buche, bevor es für Sancho nach dem DFB-Pokal-Sieg schließlich für 85 Millionen Euro Ablöse bei Manchester United weiterging. Dort ist Sancho mittlerweile jedoch nach Unstimmigkeiten mit Teammanager Erik ten Hag mittlerweile aufs Abstellgleis geraten.

Kein Wunder also, dass sich der 23-Jährige lieber mit Terzic beschäftigt, mit dem er offenbar bis heute Kontakt gehalten hat. Wie "Sky" berichtet, gibt es nämlich einen stetigen Austausch zwischen Sancho und dem aktuellen Trainer der Borussia. In der TV-Sendung "Transferupdate" erklärte Moderator und Transfer-Experte Florian Plettenberg dazu: "Sancho steht in regelmäßigem Kontrakt mit Terzic und dieses Dortmund-Thema wird weiterlaufen."

Entsprechende Gerüchte waren nach Sanchos Degradierung beim Premier-League-Serienmeister zuletzt immer wieder aufgekommen, allerdings meist schnell ins Reich der Fabeln oder der Unmöglichkeit verwiesen worden, vor allem, weil Sancho trotz Abstellgleis-Status keinesfalls günstig zu haben wäre.

Sancho-Wechsel zum BVB? Es bleibt spannend!

Deshalb denkt ManUnited nun wohl auch um. "Das Ding wird im Winter auf jeden Fall beendet werden. Er will weg und es steht eine Leihe im Raum, da ein Verkauf für viele Interessenten zu teuer ist", sagte Plettenberg.

Hat der BVB deshalb nun doch wieder bessere Chancen auf ein Comeback des verlorenen Sohnes? Laut "Sky"-Informationen ist ein Wechsel - Stand jetzt - "noch unrealistisch".

Aber: Die Rückkehr Sanchos an seine alte Wirkungsstätte sei "nicht ausgeschlossen". Die kommenden Wochen dürften damit spannend werden.