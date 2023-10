Kehrtwende bei VfB-Stürmer Guirassy

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart plant wohl keinen Winter-Wechsel

Serhou Guirassy bestimmt aktuell die Schlagzeilen rund um den VfB Stuttgart. Gerade über die kolportierte Ausstiegsklausel des Stürmers gab es zuletzt viele Spekulationen. Diese wollen die Schwaben nun offenbar anpassen.

Ende September hatte der "kicker" noch berichtet, dass der VfB Stuttgart Guirassy seine Ausstiegsklausel, die bei 20 Millionen Euro liegen soll, abkaufen will. Möglich soll das eine Finanzspritze von Investor Porsche machen.

Doch laut "Sky" ist an den angeblichen Plänen der Stuttgarter nichts dran. Dem TV-Sender zufolge soll die Klausel des Goalgetters stattdessen erhöht werden. Dies könne im Zuge einer Vertragsverlängerung und einer damit einhergehenden Gehaltserhöhung passieren. Ein Abkauf der Klausel sei dagegen ausgeschlossen.

Weiter heißt es, dass Guirassy keinen Wechsel im Winter plant und mindestens bis zum Ende der Saison für den VfB spielen will.

Das sagt Wohlgemuth zur Guirassy-Zukunft

Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth schlug zuletzt ähnliche Töne an. "Jetzt sind wir in der Gegenwart. Die Transferperiode ist seit vier Wochen zu und wir freuen uns, dass er Tore schießt. Was in der Zukunft passiert, werden wir sehen. Wir werden auf jeden Fall alles versuchen, dass er noch eine lange Zeit bei uns spielt", sagte der 44-Jährige am Sonntag im "Doppelpass" bei "Sport1".

Zur möglichen Ausstiegsklausel wollte sich Wohlgemuth allerdings nicht äußern: "Es steht auch in meinem Arbeitsvertrag, dass ich mich zu vertraglichen Inhalten nicht äußern darf. Das werde ich dann auch nicht."

Guirassy wurde zuletzt bei zahlreichen Topklubs gehandelt. Der FC Liverpool, Manchester United, der FC Chelsea oder Real Madrid sollen bereits die Fühler nach dem Guineer ausgestreckt haben.

Im Sommer hatte der VfB Stuttgart eine Kaufoption für Guirassy gezogen und neun Millionen Euro an Stade Rennes überwiesen. In dieser Saison erzielte der Mittelstürmer bereits zehn Tore in sechs Bundesliga-Spielen.