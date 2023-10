BVB-Star zum FC Bayern? Bericht sorgt für Verwirrung

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Donyell Malen (r.) wird wohl nicht vom BVB zum FC Bayern wechseln

Bedient sich der FC Bayern ausgerechnet bei Borussia Dortmund? Laut einem spanischen Medienbericht ist BVB-Star Donyell Malen in den Münchner Fokus gerückt. Wirklich heiß ist die Personalie an der Säbener Straße aber angeblich nicht.

Wie "Bild" vermeldet, ist Malen aktuell "überhaupt kein Thema" beim FC Bayern. Damit widerspricht die Boulevardzeitung einem entsprechenden Bericht des spanischen Portals "fichajes.net". Dieses will vom Münchner Interesse am BVB-Angreifer erfahren haben.

Die Schwarz-Gelben dürften ohnehin nicht das Bedürfnis verspüren, Malen an ihren großen Rivalen ziehen zu lassen. Schließlich ist der 24-Jährige in der Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic einer der großen Leistungsträger.

FC Liverpool mit Interesse am BVB-Angreifer

Laut "Bild" soll der Niederländer jedoch in das Blickfeld des FC Liverpool geraten sein. Demzufolge könnte der Premier-League-Klub in Zukunft in Dortmund vorstellig werden. Wie es weiter heißt, würde der deutsche Vize-Meister aber erst bei einem Angebot jenseits von 60 Millionen Euro über einen Verkauf nachdenken.

Die Reds um Teammanager Jürgen Klopp haben in der Offensive mit Mohamed Salah, Darwin Nunez, Diogo Jota, Luis Díaz oder Cody Gakpo einige Stars im Kader. Der FC Liverpool nimmt Malen offenbar als weitere Alternative ins Visier.

Donyell Malen gelingt BVB-Durchbruch

Der 22-fache Nationalspieler besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis 2026. Malen war im Sommer 2021 für die Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro vom niederländischen Erstligist PSV Eindhoven nach Westfalen gewechselt.

Der Angreifer strauchelte zunächst im BVB-Trikot. Während der vergangenen Saison platzte bei Malen dann endlich der Knoten. Mittlerweile zählt er zu den konstantesten Spielern. Die Dortmunder Verantwortlichen dürften deshalb alles daran setzen, Malen noch viele Jahre im Verein zu halten.