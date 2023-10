BVB-Talent Rijkhoff vor Winter-Abschied?

IMAGO/Patrick Ahlborn

Ein BVB-Abschied von Julian Rijkhoff im Winter ist nicht ausgeschlossen

Bereits im Sommer kursierten Gerüchte über einen möglichen Abschied von Nachwuchsstürmer Julian Rijkhoff von Borussia Dortmund. Mittlerweile hat sich die Situation des Niederländers beim BVB zwar leicht verbessert, ein Wechsel steht aber nach wie vor im Raum.

Wie die "Ruhr Nachrichten" am Montag berichteten, hat es vor rund zwei Wochen ein Treffen zwischen Julian Rijkhoff, dessen Berater und den Dortmunder Verantwortlichen gegeben. Dabei sei es um die Zukunft des Youngster bei den Schwarz-Gelben gegangen.

Wie genau die Gespräche verlaufen sind, ist nicht bekannt. Allerdings wohl nicht zur vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten, denn wie es in dem Bericht weiter heißt, sei es "gut möglich", dass Rijkhoff die Dortmunder schon im Winter verlässt.

Von den BVB-Profis zurück in die U19

Nach den turbulenten Sommer-Monaten käme ein Abschied des 18-Jährigen letztlich auch nicht mehr überraschend. Eigentlich hatte sich Rijkhoff den Sprung in die erste Mannschaft fest vorgenommen. Kurzzeitig war er während der Vorbereitung auch Teil des Profi-Kaders. Letztlich aber wurde der Niederländer in die zweite Mannschaft geschickt, wo er kaum zum Zug kam. Mitte September ging es für ihn dann sogar zurück in die U19.

"Ich wurde hin- und hergeschickt. Es war schwierig für mich", sagte Rijkhoff den "Ruhr Nachrichten" über die Phase zu Beginn der Saison, nach der er und sein Berater sich schon nach einem neuen Klub umsahen, letztlich aber keinen fanden.

Mittlerweile hat der Niederländer wieder in der U19 des BVB Fuß gefasst. Das ist zwar nicht das, was er wollte, dort sammelt er aber immerhin unbezahlbare Einsatzzeit. "Man merkt, wenn man lange Zeit nicht gespielt hat. Und wenn man nur trainiert, ist das etwas anderes, als wenn man auch noch Spielpraxis hat", sagte der Teenager, der sich insgeheim dennoch mehr erhofft hatte.