Angebot des FC Schalke 04? Kandidat packt aus

IMAGO/nordphoto GmbH / Schulze

Wichtige Personalentscheidung beim FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 befindet sich auf der Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden. Raphael Brinkert wurde zuletzt mit dem Posten in Verbindung gebracht. Nun hat der Marketing-Experte verraten, wie seine Gespräche mit den kriselnden Königsblauen abliefen.

"Richtig ist, dass es vor zwei Jahren einen intensiven Austausch gab", verriet Brinkert im Interview mit der "WAZ": "Zum damaligen Zeitpunkt, direkt nach dem erfolgreichen Comeback der SPD, hatte ich dem Verein auch angeboten, dass ich bis Ende der Saison ehrenamtlich helfen könnte, damit der Club zur Ruhe kommt und Zeit für die langfristig beste Lösung findet."

Brinkert hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Marketing-Experte gemacht. Er hat mehrere Agenturen gegründet und ist zudem CEO des Werbefußballverbands sowie Dozent an der International School of Management. Mit seiner Agentur BrinkertLück betreut er unter anderem Fußballverbände wie den DFB oder die UEFA. Im Rahmen der letzten Bundestagswahl entwarf er die Kampagne für die SPD.

Kein CEO-Angebot des FC Schalke 04

Er habe sein Angebot an den FC Schalke 04 in diesem Sommer "unter veränderten Rahmenbedingungen" erneuert, führte Brinkert aus. Der Aufsichtsrat des Revierklubs habe ihm kein konkretes Angebot für den Posten des CEO gemacht, verriet er zudem.

"Dem Gremium obliegt es, die besten Personen für Schalke zu begeistern und zu gewinnen. Ich hoffe, dass der Verein eine exzellente Besetzung gefunden hat, der es gelingt, dass Schalke 04 so schnell wie möglich wieder auf Kurs kommt", sagte Brinkert.

FC Schalke 04 findet neuen CEO

"Wir haben einen neuen CEO gefunden und eine Einigung erzielt", erklärte Aufsichtsratschef Axel Hefer unlängst der "Deutschen Presse-Agentur": "Er wird zeitnah in der Länderspielpause (09. bis 17. Oktober) vorgestellt werden." Einen konkreten Namen ließ sich Hefer allerdings nicht entlocken.

Der Posten ist seit der Trennung von Bernd Schröder Ende Juli 2023 vakant.