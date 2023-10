BVB vs. Milan: Hier läuft der CL-Kracher live in TV und Stream

IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Der BVB trifft in der Champions League auf den AC Mailand

Verlieren verboten! Der BVB steht schon am 2. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase unter Druck. Am Mittwoch gastiert der AC Milan um 21 Uhr im Signal Iduna Park. Wo ist die Partie live in TV und Stream zu sehen? sport.de liefert die Übersicht.

Der BVB steht nach der 0:2-Niederlage gegen Paris Saint-Germain am 1. Spieltag der Champions-League-Saison 2023/24 schon unter Druck. Verlieren die Dortmunder auch ihr erstes Heimspiel der neuen Saison gegen den AC Milan, rückt das Achtelfinale in der "Todesgruppe F" frühzeitig in weite Ferne.

Durchaus Sorgen müssen den Dortmundern die Leistungen in der bisherigen Saison bereiten. Zwar ist die Mannschaft in der Bundesliga noch ungeschlagen, wirklich überzeugen konnte die Elf von Trainer Edin Terzic bisher aber nur selten.

BVB empfängt starken AC Milan

Bei den Rossoneri sieht die Lage etwas anders aus. Sie haben bislang sechs ihrer ersten sieben Ligaspiele gewonnen und sind tabellarisch voll auf Kurs. Auch im ersten CL-Spiel gegen Newcastle United haben die Italiener richtig aufgetrumpft. Die Mannschaft von Trainer Stefano Pioli war spielerisch klar überlegen, belohnte sich dafür allerdings nicht. Am Ende stand ein durchaus enttäuschendes 0:0 auf der Anzeige.

Duelle zwischen dem BVB und dem AC Milan in der Champions League hat es in der Vergangenheit bereits vier gegeben. Zwei Mal setzten sich die Italiener durch, ein Spiel gewannen die Dortmunder, eine Partie endete mit einem Unentschieden. Das bisher letzte Pflichtspielduell gewannen die Schwarz-Gelben in der Zwischenrunde der Saison 2002/03 mit 1:0. Der Tscheche Jan Koller erzielte damals das Tor des Tages.

Wo wird BVB vs. Milan live in TV und Stream übertragen?