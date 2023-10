Macht Manchester City bei Musiala ernst?

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Jan Kaefer

Jamal Musiala ist beim FC Bayern gesetzt

Jamal Musiala ist noch langfristig an den FC Bayern gebunden. Trotzdem ranken sich derzeit Transfer-Gerüchte um den Youngster. Manchester City aus der Premier League soll demnach sogar ein Angebot für den Nationalspieler planen.

Laut dem Portal "todofichajes" ist ManCity an einer Verpflichtung von Jamal Musiala interessiert. Dem Bericht zufolge plant der amtierende Triple-Sieger eine Offerte für den 20-Jährigen. Der Premier-League-Klub könnte offenbar rund 100 Millionen Euro bieten, um Musiala vom FC Bayern loszueisen.

Manchester City soll fürchten, dass sich Real Madrid ebenfalls um den offensiven Mittelfeldspieler bemüht und will den Königlichen deshalb wohl zuvorkommen.

Zuletzt hatte bereits der Transfer-Reporter Ekrem Konur berichtet, dass die Skyblues den Bayern-Shootingstar beobachten.

Der FC Bayern muss sich aber noch keine Sorgen um einen möglichen Abschied von Musiala machen. Der Nationalspieler ist an der Säbener Straße mit einem langfristigen Arbeitspapier bis 2026 ausgestattet.

FC Bayern: Jamal Musiala spricht über Zukunft

Gleichzeitig schloss der Mittelfeldmann einen Abgang vom FC Bayern in der Zukunft nicht kategorisch aus. "Die Premier League ist schon die stärkste und attraktivste Liga zurzeit. Aber ich fühle mich wohl hier und fokussiere mich darauf, mit Bayern erfolgreich zu sein. Man weiß aber nie, was in ein paar Jahren ist", sagte Musiala zuletzt gegenüber "Sport Bild".

Der DFB-Kicker betonte, sich in München wohlzufühlen. "Seit ich bei Bayern bin, hatte ich immer eine gute Verbindung mit jedem Spieler. Wir als Mannschaft, das fühlt sich an wie eine große Familie. Es ist leicht und einfach ein gutes Gefühl, mit allen befreundet zu sein", erklärte Musiala.

Der gebürtige Stuttgarter war 2019 aus dem Nachwuchs des FC Chelsea zum FC Bayern gewechselt. Beim deutschen Serienmeister gelang ihm in der Folge ein rasanter Aufstieg.