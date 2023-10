Medien: BVB nimmt 100-Mio.-Talent ins Visier

IMAGO/Vicente Vidal

Diego López soll das Interesse des BVB geweckt haben

Auf der Suche nach einem neuen Talent für die offensive Außenbahn ist der BVB angeblich in Spanien fündig geworden.

Wie das Portal "todofichajes" behauptet, haben die Dortmunder ein Auge auf Diego López vom FC Valencia geworfen. Der 21-jährige Spanier steht beim Traditionsklub noch bis 2026 unter Vertrag und hat in dieser Saison seinen Durchbruch in der ersten Mannschaft gefeiert.

Mit seinen überzeugenden Leistungen in der laufenden Spielzeit soll López das Interesse von zahlreichen europäischen Klubs geweckt haben - die Dortmunder sind angeblich einer dieser Klubs. Der BVB beobachte die Entwicklung des jungen Außenstürmers ganz genau, heißt es.

BVB-Flirt hat Mega-Ausstiegsklausel

Wie es in Spanien üblich ist, befindet sich auch in López' Vertrag eine Ausstiegsklausel. Diese liegt dem Bericht zufolge bei 100 Millionen Euro. Aufgrund finanzieller Zwänge wären die "Fledermäuse" aber wohl gezwungen, ihr Talent auch für deutlich weniger Geld abzugeben. Wie viel die Dortmunder bereit zu zahlen wären, ist nicht bekannt.

Ob der BVB wirklich an López interessiert ist, darf darüber hinaus zumindest angezweifelt werden, schließlich stehen mit Karim Adeyemi und Jamie Bynoe-Gittens bereits zwei junge Spieler im Kader, die die gleiche Position wie der Spanier bekleiden. Mit Letzterem verlängerten die Dortmunder den Vertrag erst am Montag bis 2028.

Dass López dennoch ein Kandidat für die Schwarz-Gelben sein könnte, deutete der Youngster in der laufenden Saison an. Nachdem er erst in der vergangenen Spielzeit in die erste Mannschaft hochgezogen wurde, gehört er dort mittlerweile zur ersten Elf. Zudem wurde er für seine Leistungen vor wenigen Wochen mit seiner ersten Berufung in die spanische U21-Nationalmannschaft belohnt.

Ein mehr als solides Bewerbungsschreiben, das womöglich auch die Schreibtische der BVB-Verantwortlichen erreicht hat.