Boateng zum FC Bayern? Ex-Profi betont "Risiko"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Schließt sich Jérôme Boateng dem FC Bayern an?

Die mögliche Rückholaktion des FC Bayern von Jérôme Boateng schlägt weiter hohe Wellen. Ex-Münchner Thomas Helmer warnt beide Seiten vor den Risiken eines Comebacks.

"Wenn er sich bei Bayern fit halten würde, um sich bei einem anderen Verein zu empfehlen, ok. Aber noch mal nach München zu wechseln, wäre für beide Seiten ein Risiko", betonte Helmer bei "t-online.de".

Das Risiko für den FC Bayern wäre aus sportlicher Sicht überschaubar. Boateng ist schließlich ablösefrei zu haben. Auch sein Gehalt dürfte wohl nicht allzu üppig ausfallen. "Er würde sicher einen sehr leistungsbezogenen Vertrag bekommen", ist sich Helmer sicher. Dennoch hält er eine Rückkehr des Innenverteidigers nach München für "schwierig".

Auch für Boateng sieht Helmer ein gewisses Risiko. "Er hatte zuletzt keine Wettkampfpraxis und hat in Lyon wenig gespielt. Das eine ist es, als Profi möglicherweise die körperlichen Voraussetzungen noch zu haben. Doch es ist schon noch mal etwas Anderes, bei Bayern spielen zu müssen oder zu dürfen", sagte der 58-Jährige und warnte den Weltmeister von 2014: "Ich weiß nicht, ob er sich das antun sollte."

"Die große, entscheidende Frage" bei Boateng

Für eine Verpflichtung spreche allerdings die Tatsache, dass Boateng den Verein bestens kennt. Von 2011 bis 2021 trug der Abwehrspieler das Trikot des deutschen Rekordmeisters. "Er weiß, was von einem Spieler bei Bayern erwartet wird. Ein Spieler wie Jérôme, der so viel erlebt und gewonnen hat, braucht grundsätzlich keine große Eingewöhnungszeit", so Helmer.

Der Europameister von 1996 ließ allerdings leise Zweifel an der Qualität des 35-Järhigen durchblicken: "Wenn er die Klasse noch auf den Platz bringen kann, kommt alles andere von allein. Damit steht und fällt aber auch alles. Das ist die große, entscheidende Frage: Wie sein Leistungsstand momentan wirklich noch ist?"

Der FC Bayern hatte den derzeit vereinslosen Boateng zuletzt ins Training geholt. Der Routinier soll in den nächsten Tagen mittrainieren - und möglicherweise sogar als Backup verpflichtet werden.

In dem Interview äußerte sich Helmer auch zu Max Eberl, der nicht erst seit seinem Aus bei RB Leipzig mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird. "Ich glaube schon, dass Max Eberl demnächst in München landen wird. Ich halte sehr viel von Max persönlich", so der Ex-Nationalspieler.

Eberls Wechsel von Gladbach nach Leipzig und das schnelle Aus bei RB haben laut Helmer "Schrammen hinterlassen". "Nach seiner langen, erfolgreichen Zeit in Gladbach waren das sehr unglückliche Auftritte und Situationen. Das weiß Max auch", betonte Helmer.