Kittel über HSV-Aus: "Das Geschäft ist hart"

IMAGO

Sonny Kittel spielte vier Jahre beim HSV

Nach vier Jahren wurde der Vertrag von Sonny Kittel beim Hamburger SV im Sommer nicht verlängert. Der 30-Jährige, der mittlerweile für Rakow Czestochowa in Polen spielte, blickte nun auf seine Zeit beim HSV zurück. Dabei fand er nicht ausschließlich positive Worte.

"Den HSV habe ich sehr wertgeschätzt, ich bin jeden Tag mit Freude und viel Energie hingefahren und war stolz, ein Teil davon gewesen zu sein. Ich habe sehr viele Spiele und Scorerpunkte machen können, viele tolle Menschen kennengelernt", sagte Kittel im Interview mit "Transfermarkt".

Der Mittelfeldspieler habe bei den Rothosen seinen "Stempel hinterlassen, brauche mich für meine Jahre in Hamburg nicht verstecken", betonte er und ergänzte: "Ich habe die Zeit sehr genossen, viele schöne Momente erlebt, leider auch ein paar enttäuschende, aber das gehört dazu."

Kittels Vertrag beim HSV war im Sommer ausgelaufen. Ein Angebot zur Verlängerung wurde ihm laut eigener Aussage nicht unterbreitet. "Ich habe lange auf ein Angebot gewartet, weil Hamburg etwas Besonderes ist, ein großer Klub. Es gab kein Angebot, über das ich nachdenken konnte. Es sind einige Wochen vergangen, der Verein hat sich auf andere Dinge fokussiert, das musste ich akzeptieren. Ich war zum Sommer frei und musste als Sportler und Vater auch auf meine Familie schauen", erklärte der ehemalige U20-Nationalspieler.

Als sein Abschied dann aber feststand, postete Kittel die Entscheidung selbst bei Instagram anstatt auf eine offizielle Meldung des Vereins zu warten. "Ich bin alt genug und wollte mich gegenüber den Fans äußern, die Leute direkt ansprechen, weil ich nicht so oft rede - und um zu zeigen, wie es in meiner Gefühlswelt aussieht", stellte er klar: "Ich wollte authentisch und ehrlich sein."

"Die Verantwortlichen wissen selbst am besten, was richtig und falsch ist", sagte Kittel und merkte an: "Das Geschäft ist hart und vielleicht nicht immer so menschlich, wie man es sich wünscht. Das muss man akzeptieren. Ich habe es über die Jahre so erlebt und damit letztlich kein Problem, es ist okay so."