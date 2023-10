Bedient sich der FC Bayern wieder bei Chelsea?

IMAGO/Petzsche

Christopher Vivell, bis Juli beim FC Chelsea, wird beim FC Bayern gehandelt

Frühere Angestellte des FC Chelsea erfreuen sich beim FC Bayern zurzeit großer Beliebtheit. Nach Chefcoach Thomas Tuchel und dem Co-Trainertrio Anthony Barry, Zsolt Löw und Arno Michels könnte es jetzt schon den fünften Ex-Verantwortlichen der Blues zum deutschen Fußball-Rekordmeister ziehen.

In Sachen Spielerverpflichtungen hatte der FC Bayern zuletzt wenig Glück beim FC Chelsea. Der Last-Minute-Transfer von Innenverteidiger Trevoh Chalobah von den Blues an die Isar kam im Sommer nicht zustande.

Auch einem möglichen Wechsel von Chelsea-Kapitän Reece James nach München werden nur geringe Chancen eingeräumt.

Bei ehemaligen Klub-Angestellten der Londoner steht der deutsche Rekordmeister dagegen hoch im Kurs. Ende März ersetzte Thomas Tuchel den entlassenen Julian Nagelsmann als Bayern-Cheftrainer. Der 50-Jährige, der am 7. September 2022 als Chelsea-Coach freigestellt worden war, holte seine Assistenten Zsolt Löw und Arno Michels dazu.

Wechsel zum FC Bayern: Chelsea verlangt offenbar Ablöse

Mit Anthony Barry schloss sich im April ein weiterer Trainerassistent aus Tuchels Zeit bei Chelsea dem FC Bayern an. Bald könnte offenbar ein fünfter Ex-Angestellter der Blues dazukommen. Denn nach Informationen der britischen Tageszeitung "The Telegraph" sind die Münchner an einer Verpflichtung von Christopher Vivell interessiert.

Der 36-jährige Karlsruher war von Dezember 2022 bis zur Trennung Ende Juli als Technischer Direktor an der Stamford Bridge tätig - und ist in der Bundesliga kein Unbekannter.

Von August 2020 bis zu seinem Engagement bei Chelsea Ende 2022 war Vivell als Technischer Direktor bei RB Leipzig zuständig. Von 2015 bis 2020 war er zudem Scouting-Chef, Sport-Koordinator und Head of Recruitment bei Red Bull Salzburg.

Zum Streitpunkt könnte die Ablösesumme werden. Vivell steht dem Bericht zufolge noch bei Chelsea unter Vertrag. Die Londoner, die einen "erheblichen" Betrag für Vivells Wechsel von Leipzig zu den Blues bezahlt haben sollen, wollen demnach offenbar einen Teil dieser Summe wieder reinholen.