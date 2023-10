Bayern-Star will Zukunfts-Entscheidung treffen

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leroy Sané(l.) vom FC Bayern ist aktuell in herausragender Form

Dem FC Bayern droht einem Medienbericht zufolge der Abgang eines wichtigen Offensivspielers. Denn: Angesichts des bis 2025 laufenden Vertrags, müsse bald eine Grundsatz-Entscheidung getroffen werden.

Verlängern oder wechseln? Diese Frage will Bayern Münchens Top-Spieler Leroy Sané nach Angaben von "Sport Bild" im kommenden Sommer beantworten. Möglich also, dass die aktuelle Saison die letzte des deutschen Nationalspielers im Trikot des deutschen Rekordmeisters ist.

Für Sané ist die Entscheidung eng mit an die Frage geknüpft, ob er ein zweites Mal in seiner Karriere ins Ausland wechseln möchte. Ein Transfer innerhalb der Bundesliga kommt für den 27-Jährigen realistisch betrachtet nicht infrage. Zwischen 2016 und 2020 spielte er bei Manchester City, wo er zwei Meisterschaften und einen Pokalsieg feierte.

Zuletzt sollen dem Bericht zufolge sowohl der FC Barcelona als auch Real Madrid Interesse am Flügelstürmer signalisiert haben. Wie der Transfer-Reporter Ekrem Konur jüngst berichtete, hat auch der FC Liverpool den DFB-Star auf dem Zettel.

Kane-Transfer bremst Vertragsgespräche beim FC Bayern aus

Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung hat es zwischen Sané und dem FC Bayern laut "Sport Bild" derweil noch nicht gegeben. Einerseits sei dies begründet mit der Entlassung von Sportvorstand Hasan Salihamidzic im vergangenen Mai. Andererseits soll die Verpflichtung von Mittelstürmer Harry Kane dazu geführt haben, dass die Prioritäten beim FC Bayern vorerst woanders lagen.

Sollte Leroy Sané seine starke Frühform beibehalten, dürfte der FC Bayern großes Interesse an einer Weiterbeschäftigung haben. Der gebürtige Essener traf in acht Pflichtspielen der laufenden Saison bereits sechsmal.

"Momentan ist es schon beeindruckend, mit welcher Konstanz er seine Leistungen auf den Platz bringt. Alle drei Tage ist er bei uns mit der beste Spieler. Er entscheidet die Spiele, er belohnt sich dafür, dass er immer wieder hart arbeitet auch in Phasen, in denen es nicht so läuft", schwärmte zuletzt Mitspieler Joshua Kimmich vor dem Champions-League-Duell beim FC Kopenhagen.