Bayern-Boss über Neuer: "Sind alle vorsichtig"

IMAGO

Manuel Neuer steht vor wegweisenden Wochen beim FC Bayern

Die Leidenszeit von Manuel Neuer vom FC Bayern geht womöglich dem Ende zu. Wie der neue Sportdirektor Christoph Freund am Dienstagabend am Rande der Champions-League-Partie beim FC Kopenhagen bei "Amazon Prime" erklärte, sei eine Rückkehr nach der Länderspielpause möglich.

Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund würde "nicht ausschließen", dass Torhüter Manuel Neuer am nächsten Spieltag der Champions League wieder im Kader von Cheftrainer Thomas Tuchel steht.

Am 24. Oktober empfängt der deutsche Rekordmeister den türkischen Vertreter Galatasaray. Drei Tage zuvor treten die Bayern in der Bundesliga beim FSV Mainz 05 an.

"Es sieht gut aus für Manu", führte der Österreicher aus. Neuer habe bereits "zwei-, dreimal mit der Mannschaft trainiert und keine Probleme gehabt, aber wir sind alle vorsichtig". Am vergangenen Donnerstag hatte der Schlussmann erstmals wieder mit seinen Bayern-Kollegen gemeinsam trainieren können.

Belastungssteuerung im Training des FC Bayern

Es sei nun "ganz wichtig", eine Belastungssteuerung vorzunehmen. "Aber wenn es so weiter geht in den nächsten zehn Tagen, hoffen wir, dass wir ihn bald wieder auf dem Platz im Stadion sehen."

Ein Comeback des 37 Jahre alten Schlussmanns hatte sich in den vergangenen Wochen immer wieder verzögert. Nach seinem Beinbruch im vergangenen Dezember auf einer privaten Ski-Tour waren die Hoffnungen groß, Neuer könne zu Saisonbeginn wieder im Kasten des FC Bayern stehen.

Ende Juli musste Neuer dann jedoch bei einer Operation ein Metallstück am rechten Wadenbein entfernt werden, wodurch sich die Reha verzögerte.

Im Münchner Tor war der langjährige DFB-Kapitän zunächst von Winter-Neuzugang Yann Sommer vertreten worden. Der Schweizer wechselte ein halbes Jahr später aber zu Inter Mailand, wodurch Sven Ulreich zwischen die Pfosten rückte. Als Ersatz wurde der Israeli Daniel Peretz verpflichtet.