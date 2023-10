Volland lobt "sensationelle" Union-Fans

IMAGO/Matthias Koch

Kevin Volland und der 1. FC Union Berlin mussten erneut eine knappe Niederlage hinnehmen

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin muss weiter auf seinen ersten Punkt in der Champions League warten. Im ersten Heimspiel, das vor über 70.000 Fans im Olympiastadion ausgetragen wurde, reichte eine 2:0-Führung nichtmal zum Unentschieden. Die Stimmen am "DAZN"-Mikrofon:

Kevin Volland (1. FC Union Berlin) ...

... zum Spiel: "Wir bekommen aktuell Gegentore, bei denen alles zusammenkommt. Wir investieren in den letzten 20 Minuten richtig viel und haben auch noch gute Gelegenheiten. Wir können den Sack über das gesamte Spiel schon zu machen, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit. Dann bekommen wir in der letzten Minute wieder so ein Tor. Zurzeit läuft viel gegen uns, aber es ist nicht so, als würden wir nichts investieren. Wir investieren alles und versuchen auch in schwierigen Phasen nach vorne zu spielen. Wir haben Möglichkeiten, aber wir müssen so ein Ergebnis, wie in der ersten Halbzeit auch mal halten."

... zu den gegnerischen Standardsituationen: "Es ist immer schwierig. Wenn sie mit zwei Leuten draußenstehen, muss auch einer aus dem Rückraum kommen. So hast du nur noch einen im Rückraum und wenn dann hinten noch einer steht, ist es schwierig zu verteidigen. Wir wollten es in der zweiten Halbzeit besser machen. Ich weiß nicht, was beim zweiten Gegentor passiert ist, da ich mich aufgewärmt habe. Es ist trotzdem auch ein Traumtor. Ein solches Tor kassieren wir in der aktuellen Phase dann auch. Wir müssen sehr viel investieren, damit wir das Glück wieder auf unsere Seite holen."

... zur Unterstützung der Fans: "Es war sensationell. Ich habe selten so etwas gesehen und gehört. Selbst in unserer aktuellen Phase, ist es sehr positiv und nach dem Motto immer weiter und wir stehen hinter euch. Darüber können wir sehr dankbar sein."

Oliver Ruhnert (Geschäftsführer Sport 1. FC Union Berlin) zur Niederlagenserie (vor dem Spiel): "Wir wissen, dass die Spiele für uns nicht gut gelaufen sind. Aber es ist keiner dabei, der darüber glücklich ist. Nichtsdestotrotz wissen wir, was gefehlt hat. Das Gute daran ist, dass jeder weiß, dass er eine Schippe mehr bringen muss. Wir planen mit vielen Dingen. Wir wissen, dass ein Umbruch dauern kann, aber wir planen nicht mit Ausfällen, die am Ende gravierend sind. Dann kommt alles zusammen. Wir müssen uns da raus arbeiten. Der September ist vorbei, jetzt hoffen wir auf einen besseren Oktober."

Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) ...

... zum Spiel: "Es war ein richtig gutes Spiel von beiden Mannschaften. Wir haben zwei Fehler gemacht und gegen diese Mannschaft ist ein Fehler zu 100 Prozent ein Tor. Unsere Mannschaft hat einen sehr guten Job gemacht."

... zur Halbzeitansprache: "Wir haben mit dem Coach gesprochen und wir mussten dran glauben. Wir haben schnell ein Tor gemacht, was für uns sehr wichtig war. Am Ende haben wir das Spiel gewonnen, deshalb bin ich glücklich."

"DAZN"-Experte Tim Borowski zu Union Berlin: "Das Trainerteam ist gefragt, um das Positive, das wir heute gesehen haben, deutlich zu machen. Wir haben die Leidensfähigkeit von Union gesehen, die wir von ihnen gewohnt sind. Die Effizienz bleibt weiterhin ein Thema. Wir haben zahlreiche Chancen gesehen. Daran müssen sie arbeiten, aber der Glaube kommt zurück, auch wenn das heute ganz bitter war."