Medien: Marco Reus will beim BVB verlängern

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Marco Reus will beim BVB offenbar noch einmal verlängern

Marco Reus zählt zu den großen Identifikationsfiguren bei Borussia Dortmund. Seinen Vertrag hat der 34-Jährige beim BVB erst vor wenigen Monaten bis zum Saisonende verlängert. Nun hat er bereits eine Entscheidung getroffen, ob er auch eine weitere Saison für Schwarz-Gelb spielen will.

Marco Reus verfolgt nach Angaben der "Sport Bild" den klaren Plan, seinen Ende Juni 2024 auslaufenden Vertrag beim BVB noch einmal zu verlängern. Ein Karriere-Ende sei vorerst ausgeschlossen.

Schon in den Verhandlungen in der vergangenen Rückrunde mit den Klub-Bossen hatte der Angreifer einen Zweijahresvertrag angepeilt, letztlich stimmte er dem stark leistungsbezogenen Einjahresvertrag aber zu. Auch Mitspieler Mats Hummels bekam einen Vertrag für eine Spielzeit.

In der laufenden Saison will sich Reus demnach erneut mit BVB-Sportdirektor hinsetzen und über einen weiteren Vertrag diskutieren. Sollte es letztlich nicht zu einer Einigung kommen, wäre dem Bericht zufolge aber auch denkbar, dass der Offensiv-Star bei einem anderen Klub unterschreibt, vorzugsweise in Deutschland.

Reus sammelt Argumente für BVB-Verlängerung

Argumente für einen Verbleib beim BVB hat das schwarz-gelbe Urgestein zum Saisonstart bereits geliefert. Nach schwachem Beginn beim Auftakt gegen Köln - Cheftrainer Edin Terzic setzte ihn daraufhin für zwei Spiele auf die Bank - kämpfte er sich mit einem Tor nach Einwechslung gegen Freiburg zurück in die Startelf. Gegen Wolfsburg und Hoffenheim traf Reus ebenfalls - und ist damit gemeinsam mit Donyell Malen in der Bundesliga bester BVB-Torjäger.

Marco Reus spielt seit 2012 für den Vizemeister, ist der dienstälteste Spieler im Kader von Borussia Dortmund. Mit dem BVB gewann er in seiner Karriere zweimal den DFB-Pokal, einen Meistertitel konnte der 34-Jährige noch nicht gewinnen. In der vergangenen Saison war Reus mit seiner Borussia nah dran, am letzten Spieltag gab die Terzic-Elf den Titel aber noch aus der Hand.