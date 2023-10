Pressestimmen: FC Bayern vermasselt "magischen Abend"

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Der FC Bayern setzte sich in der Champions League gegen den FC Kopenhagen durch

Durchaus glücklich setzte sich der FC Bayern in der Champions League mit 2:1 gegen den FC Kopenhagen durch. Am Dienstagabend drehten die Münchener die Partie gegen den Außenseiter erst kurz vor dem Abpfiff. sport.de hat die internationalen Pressestimmen zum Aufeinandertreffen zusammengefasst.

Deutschland

kicker: "Dank eines 2:1-Erfolgs beim wehrhaften FC Kopenhagen führt der FC Bayern die Gruppe A in der Champions League weiter an. Trotz Rückstand kämpften sich die Münchner noch zum Sieg."

ntv: "Seit September 2017 hat der FC Bayern in der Gruppenphase der Champions League nicht mehr verloren: Gegen den FC Kopenhagen wäre es fast passiert, doch dann haben Jamal Musiala, Mathys Tel und Sven Ulreich ihre großen Auftritte. Dennoch empfehlen sich die Münchner in dieser Form nicht für größere Königsklassen-Aufgaben."

Bild: "Der deutsche Rekordmeister gewinnt mit 2:1 beim FC Kopenhagen und kann sich bei Schlussmann Sven Ulreich bedanken. Mit einer Glanzparade kratzt der Torwart des FC Bayern in der letzten Sekunde einen von Eric Maxim Choupo-Moting abgefälschten Ball von der Linie. Die Münchner sind damit seit 36 Gruppenspielen in der Champions League ungeschlagen."

Der Spiegel: "Der FC Bayern spielte in Kopenhagen lange ohne Tempo und Ideen. Dann gelang Jamal Musiala mit einer Einzelaktion der Ausgleich, ehe wieder mal Mathys Tel traf. Auch ein Routinier hatte seinen Anteil am Sieg."

England

The Sun: "Was für ein Spiel in der dänischen Hauptstadt! Die torlose erste Halbzeit war schnell vergessen, als die zweite mit drei Toren und einer Fülle von Höhepunkten zum Leben erweckt wurde!"

Daily Mail: "Harry Kane geht in der Champions League leer aus, aber Bayern München übersteht den frühen Schock und schlägt den FC Kopenhagen."

Mirror: "Harry Kane hat beim knappen 2:1-Sieg des FC Bayern München in Kopenhagen nicht getroffen. Jamal Musiala musste den Ausgleichstreffer erzielen, bevor Mathys Tel den späten Siegtreffer erzielte, nachdem der deutsche Rekordmeister kurz nach der Pause mit 0:1 in Rückstand geraten war."

Spanien

AS: "Die Bayern überleben in Kopenhagen."

Marca: "Bayern München verhindert eine Überraschung und holt in Kopenhagen einen Rückstand auf."

Sport: "Die Zukunft der Bayern ist gesichert. Ganz Europa kennt Musiala bereits, nur Tel noch nicht. Aber sie werden ihn kennen. Die Tore der beiden 'Kinder' retteten Tuchels Team, das gegen eine Kopenhagener Mannschaft, die sogar davon träumte, eine Überraschung zu liefern, nicht glänzen konnte. Am Ende setzte sich die Normalität durch."

Dänemark

Ekstra Bladet: "Es sollte ein wahrhaft magischer Abend in der dänischen Hauptstadt werden, doch Bayern München setzte sich nach einigen individuellen Fehlern schließlich durch."

Politiken: "Lange Zeit hatte der FC Kopenhagen Bayern München gut im Griff, doch zwei präzise Schüsse brachten den Deutschen den Sieg."

Schweiz

Blick: "Der FC Bayern überzeugt auch im zweiten Champions-League-Spiel der Saison nur teilweise, feiert aber den zweiten Sieg und damit einen perfekten Start. Beim FC Kopenhagen gewinnt der deutsche Rekordmeister nach Rückstand verdient, aber auch glücklich mit 2:1."